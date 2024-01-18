Житель Харківщини віддав $9 тисяч за “вояж” в Угорщину на човні (відео)
На Закарпатті біля кордону з Угорщиною прикордонники 18 січня затримали чотирьох чоловіків із човном – трьох мешканців Херсонщини та жителя Харківщини.
Рух біля кордону прикордонники помітили близько третьої ночі. Коли ухилянти зрозуміли, що їх викрили, то спробували втекти. Щоб зупинити чоловіків, військові здійснили кілька попереджувальних пострілів, інформує ДПСУ.
З’ясувалося, що за переправку через кордон жителі Херсонщини заплатили по 5,5 тисяч доларів, а мешканець Харківщини віддав 9,1 тисячі доларів.
Відео: ДПСУ
На затриманих склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону) та ст. 185.10 (злісна непокора вимогам військовослужбовця або працівника ДПСУ). Справи направили до суду.
Оперативники загону встановлюють осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: венгрия, гпсу, лодка, пограничники, уклонист, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Закарпатті біля кордону з Угорщиною прикордонники 18 січня затримали чотирьох чоловіків із човном – трьох мешканців Херсонщини та жителя Харківщини.".