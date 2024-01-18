Житель Харьковщины отдал $9 тысяч за «вояж» на лодке в Венгрию (видео)
На Закарпатье возле границы с Венгрией пограничники 18 января задержали четверых мужчин с лодкой — троих жителей Херсонщины и жителя Харьковщины.
Движение у границы пограничники заметили около 3 часов ночи. Когда уклонисты поняли, что их разоблачили, то попытались убежать. Чтобы остановить мужчин, военные совершили несколько предупредительных выстрелов, информирует ГПСУ.
Выяснилось, что за переправку через границу жители Херсонщины заплатили по 5,5 тысяч долларов, а житель Харьковщины отдал 9,1 тысячи долларов.
Видео: ГПСУ
На задержанных составили админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения границы) и ст. 185.10 (злостное неповиновение требованию военнослужащего или работника ГПСУ). Дела направили в суд.
Оперативники отряда устанавливают лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: венгрия, гпсу, лодка, пограничники, уклонист, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 18:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Закарпатье возле границы с Венгрией пограничники 18 января задержали четверых мужчин с лодкой — троих жителей Херсонщины и жителя Харьковщины.".