9 років світить харків’янину, який вивозив ухилянтів за кордон за $12 тисяч
39-річний харків’янин організував незаконний канал втечі військовозобов’язаних чоловіків, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Він домовлявся про внесення відомостей про ухилянтів до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів благодійного фонду. За документами чоловіки нібито перевозили гуманітарні вантажі.
За таку «послугу» харківʼянин оголосив ціну у $12 тис.
Чоловік проводив «інструктаж» для втікачів, надавав їм поради, вказівки, координував дії щодо особливостей незаконного перетину державного кордону під вигаданими приводами.
У жовтні 2023 року правоохоронці затримали ділка у Салтівському районі Харкова «на гарячому», коли він отримав від чергового ухилянта другий транш у сумі $10900.
Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного чоловіка за фактом організації та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.
Обвинуваченого судитимуть в Московському районному суді Харкова.
Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річний харків’янин організував незаконний канал втечі військовозобов’язаних чоловіків, повідомила Харківська обласна прокуратура.".