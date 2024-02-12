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9 років світить харків’янину, який вивозив ухилянтів за кордон за $12 тисяч

Події 18:46   12.02.2024
Оксана Якушко
9 років світить харків’янину, який вивозив ухилянтів за кордон за $12 тисяч

39-річний харків’янин організував незаконний канал втечі військовозобов’язаних чоловіків, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Він домовлявся про внесення відомостей про ухилянтів до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів благодійного фонду. За документами чоловіки нібито перевозили гуманітарні вантажі.

За таку «послугу» харківʼянин оголосив ціну у $12 тис.

Чоловік проводив «інструктаж» для втікачів, надавав їм поради, вказівки, координував дії щодо особливостей незаконного перетину державного кордону під вигаданими приводами.

У жовтні 2023 року правоохоронці затримали ділка у Салтівському районі Харкова «на гарячому», коли він отримав від чергового ухилянта другий транш у сумі $10900.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного чоловіка за фактом організації та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Обвинуваченого судитимуть в Московському районному суді Харкова.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 18:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річний харків’янин організував незаконний канал втечі військовозобов’язаних чоловіків, повідомила Харківська обласна прокуратура.".