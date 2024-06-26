Стадо из 8 овец и коз нашли волонтеры на 2 этаже дома в Волчанске (видео)
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Зооволонтеры искали по адресу собаку, а нашли втором этаже жилого дома стадо перепуганных овец и коз, сообщили в ОО «Порятунок тварин Харків».
Животные очень боялись выходить на улицу, поэтому волонтерам пришлось нести их на руках в машину.
Сейчас все овечки и козлики проходят реабилитацию. Овцы панически боятся контакта с людьми. Лишь маленький козленок Фантик уже на следующий день пошел на контакт и начал благодарно лизать руки.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: волчанск, животные, звери, коза, овца, ОО "Порятунок тварин Харків", стадо, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 00:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зооволонтеры искали по адресу собаку, а нашли втором этаже жилого дома стадо перепуганных овец и коз, сообщили в ОО «Порятунок тварин Харків».".