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Стадо из 8 овец и коз нашли волонтеры на 2 этаже дома в Волчанске (видео)

Общество 00:27   26.06.2024
Оксана Якушко
Стадо из 8 овец и коз нашли волонтеры на 2 этаже дома в Волчанске (видео) Скриншот

Зооволонтеры искали по адресу собаку, а нашли втором этаже жилого дома стадо перепуганных овец и коз, сообщили в ОО «Порятунок тварин Харків».

Животные очень боялись выходить на улицу, поэтому волонтерам пришлось нести их на руках в машину.

Сейчас все овечки и козлики проходят реабилитацию. Овцы панически боятся контакта с людьми. Лишь маленький козленок Фантик уже на следующий день пошел на контакт и начал благодарно лизать руки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 00:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зооволонтеры искали по адресу собаку, а нашли втором этаже жилого дома стадо перепуганных овец и коз, сообщили в ОО «Порятунок тварин Харків».".