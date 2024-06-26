Стадо из 8 овец и коз нашли волонтеры на 2 этаже дома в Волчанске (видео)

Зооволонтеры искали по адресу собаку, а нашли втором этаже жилого дома стадо перепуганных овец и коз, сообщили в ОО «Порятунок тварин Харків».

Животные очень боялись выходить на улицу, поэтому волонтерам пришлось нести их на руках в машину.

Сейчас все овечки и козлики проходят реабилитацию. Овцы панически боятся контакта с людьми. Лишь маленький козленок Фантик уже на следующий день пошел на контакт и начал благодарно лизать руки.

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