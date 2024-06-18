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Брошеную хозяевами козу Эльзу волонтеры эвакуировали из Липцев на Харьковщине

Общество 18:33   18.06.2024
Оксана Якушко
Брошеную хозяевами козу Эльзу волонтеры эвакуировали из Липцев на Харьковщине Скриншот

Волонтеры обнаружили козу Эльзу в закрытом дворе на одной из самых обстреливаемых улиц Липцев, рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Животное не имело доступа к пище и воде. А из-за отсутствия ухода у нее отросли копыта. Козу нашли случайно, когда приехали за другими брошенными животными.

Сейчас Эльза проходит адаптацию вместе с эвакуированными козочками из Авдеевки.
Она еще боится идти на контакт, но уже потихоньку выходит на прогулки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 18:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтеры обнаружили козу Эльзу в закрытом дворе на одной из самых обстреливаемых улиц Липцев, рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».".