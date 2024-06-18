Брошеную хозяевами козу Эльзу волонтеры эвакуировали из Липцев на Харьковщине

Волонтеры обнаружили козу Эльзу в закрытом дворе на одной из самых обстреливаемых улиц Липцев, рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Животное не имело доступа к пище и воде. А из-за отсутствия ухода у нее отросли копыта. Козу нашли случайно, когда приехали за другими брошенными животными.

Сейчас Эльза проходит адаптацию вместе с эвакуированными козочками из Авдеевки.

Она еще боится идти на контакт, но уже потихоньку выходит на прогулки.