Брошеную хозяевами козу Эльзу волонтеры эвакуировали из Липцев на Харьковщине
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Волонтеры обнаружили козу Эльзу в закрытом дворе на одной из самых обстреливаемых улиц Липцев, рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».
Животное не имело доступа к пище и воде. А из-за отсутствия ухода у нее отросли копыта. Козу нашли случайно, когда приехали за другими брошенными животными.
Сейчас Эльза проходит адаптацию вместе с эвакуированными козочками из Авдеевки.
Она еще боится идти на контакт, но уже потихоньку выходит на прогулки.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: волонтеры, животное, коза, липцы, ОО "Порятунок тварин Харків", эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 18:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтеры обнаружили козу Эльзу в закрытом дворе на одной из самых обстреливаемых улиц Липцев, рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».".