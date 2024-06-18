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Военные эвакуировали 17 утят, утку и собаку из Волчанска Харьковской области

Общество 17:35   18.06.2024
Оксана Якушко
Военные эвакуировали 17 утят, утку и собаку из Волчанска Харьковской области Скриншот

Военные проведывали семью птиц и собаку в перерывах между боями, приходили, чтобы их накормить, рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Бойцы ВСУ знали, что в одном из домов в Волчанске находятся брошенные птицы и собака, поэтому при первой же возможности вывезли их оттуда. 17 утят и маму утку в клинику в Харькове эвакуировали в коробке, собачку Лекси вывезли в сумочке.

«Могу сказать одно: они пережили тяжелый и экстремальный путь», — отметили в ОО «Порятунок тварин Харків».

Собака Лекси все еще находится в стрессе, она боится быть на улице и все время пытается спрятаться в помещении. Ей нужно время, чтобы восстановиться.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 17:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные проведывали семью птиц и собаку в перерывах между боями, приходили, чтобы их накормить, рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».".