Военные эвакуировали 17 утят, утку и собаку из Волчанска Харьковской области
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Военные проведывали семью птиц и собаку в перерывах между боями, приходили, чтобы их накормить, рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».
Бойцы ВСУ знали, что в одном из домов в Волчанске находятся брошенные птицы и собака, поэтому при первой же возможности вывезли их оттуда. 17 утят и маму утку в клинику в Харькове эвакуировали в коробке, собачку Лекси вывезли в сумочке.
«Могу сказать одно: они пережили тяжелый и экстремальный путь», — отметили в ОО «Порятунок тварин Харків».
Собака Лекси все еще находится в стрессе, она боится быть на улице и все время пытается спрятаться в помещении. Ей нужно время, чтобы восстановиться.
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- Категории: Общество; Теги: військові, военные, волчанск, ОО "Порятунок тварин Харків", собака, утка, утята, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 17:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные проведывали семью птиц и собаку в перерывах между боями, приходили, чтобы их накормить, рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».".