Військові евакуювали 17 каченят, качку та собаку з Вовчанська на Харківщині

Військові провідували родину птахів та собаку у перервах між боями, приходили, щоб їх нагодувати, розповіли у ГО «Порятунок тварин Харків».

Бійці ЗСУ знали, що в одному з будинків у Вовчанську знаходяться покинуті птахи та собака, тож за першою ж нагодою вивезли їх звідти. 17 каченят та маму качку до клініки у Харкові евакуювали у коробці, собачку Лексі вивезли у сумочці.

«Можу сказати одне: вони пережили тяжку та екстремальну дорогу», – зазначили у ГО «Порятунок тварин Харків».

Собака Лексі все ще перебуває у стресі, вона боїться знаходитися на вулиці та весь час намагається сховатися у приміщення. Їй потрібен час для відновлення.