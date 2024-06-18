Військові евакуювали 17 каченят, качку та собаку з Вовчанська на Харківщині
Військові провідували родину птахів та собаку у перервах між боями, приходили, щоб їх нагодувати, розповіли у ГО «Порятунок тварин Харків».
Бійці ЗСУ знали, що в одному з будинків у Вовчанську знаходяться покинуті птахи та собака, тож за першою ж нагодою вивезли їх звідти. 17 каченят та маму качку до клініки у Харкові евакуювали у коробці, собачку Лексі вивезли у сумочці.
«Можу сказати одне: вони пережили тяжку та екстремальну дорогу», – зазначили у ГО «Порятунок тварин Харків».
Собака Лексі все ще перебуває у стресі, вона боїться знаходитися на вулиці та весь час намагається сховатися у приміщення. Їй потрібен час для відновлення.
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- Категорії: Суспільство; Теги: військові, вовчанськ, евакуація, ОО "Порятунок тварин Харків", собака, утка, утята;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 17:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові провідували родину птахів та собаку у перервах між боями, приходили, щоб їх нагодувати, розповіли у ГО «Порятунок тварин Харків».".