“Ми б виїхали, але як їх покинути” – з Козачої Лопані евакуювали тварин
Команда “Порятунок тварин Харків” показала процес евакуації собак із прикордонної Козачої Лопані, яка постійно перебуває під обстрілами.
Місцеві жителі зізнаються рятувальникам, які приїхали на виручку: самі б виїхали, але не можуть покинути тварин. Причому в більшості випадків ці тварини “приблудні”, покинуті раніше колишніми господарями.
“Ми виїхали б звідси. Але через цих тварин… Як їх можна покинути?” – пояснює на відео рятувальникам одна з місцевих мешканок.
“Через пряме влучання снаряда в будинок, жінка Вікторія попросила нас евакуювати собачку Бублика, якого вона доглядала під час війни. Зокрема, ще кілька місцевих жителів планують виїжджати та попросили нас забрати тварин, про яких вони дбали. Так ми забрали вівчарку Дезу. Через влучання снаряда до сусідів, власники вимушені евакуюватися… Зараз Деза відновлюється під нашою опікою , після чого ми шукатимемо їй родину”, – поділилися в телеграмі “Порятунок тварин Харків”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, Казачья Лопань, новини Харкова, Спасение животных Харьков;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 10:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда “Порятунок тварин Харків” показала процес евакуації собак із прикордонної Козачої Лопані, яка постійно перебуває під обстрілами".