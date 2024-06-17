«Мы бы выехали, но как их бросить» — из Казачьей Лопани эвакуируют животных
Команда «Спасение животных Харьков» показала процесс эвакуации собак из приграничной Казачьей Лопани, которая постоянно находится под обстрелами.
Местные жители признаются приехавшим на выручку спасателям: сами бы выехали, но не могут бросить животных. Причем в большинстве случаев — эти животные «приблудные», покинутые ранее прежними хозяевами.
«Мы бы выехали отсюда. Но из-за этих животных… Как их можно бросать?» — объясняет на видео спасателям одна из местных жительниц.
«Из-за прямого попадания снаряда в дом женщина Виктория попросила нас эвакуировать собачку Бублика, за которой она ухаживала во время войны. Еще несколько местных жителей планируют уезжать и попросили нас забрать животных, о которых они заботились. Так мы забрали овчарку Дезу. Из-за попадания снаряда к соседям, владельцы вынуждены эвакуироваться. Сейчас Деза восстанавливается под нашей опекой, после чего мы будем искать семью», — рассказали в telegram «Спасение животных Харьков».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Казачья Лопань, новости Харькова, Спасение животных Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 10:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда «Спасение животных Харьков» показала процесс эвакуации собак из приграничной Казачьей Лопани, которая постоянно находится под обстрелами".