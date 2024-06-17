«Мы бы выехали, но как их бросить» — из Казачьей Лопани эвакуируют животных

Команда «Спасение животных Харьков» показала процесс эвакуации собак из приграничной Казачьей Лопани, которая постоянно находится под обстрелами.

Местные жители признаются приехавшим на выручку спасателям: сами бы выехали, но не могут бросить животных. Причем в большинстве случаев — эти животные «приблудные», покинутые ранее прежними хозяевами.

«Мы бы выехали отсюда. Но из-за этих животных… Как их можно бросать?» — объясняет на видео спасателям одна из местных жительниц.

«Из-за прямого попадания снаряда в дом женщина Виктория попросила нас эвакуировать собачку Бублика, за которой она ухаживала во время войны. Еще несколько местных жителей планируют уезжать и попросили нас забрать животных, о которых они заботились. Так мы забрали овчарку Дезу. Из-за попадания снаряда к соседям, владельцы вынуждены эвакуироваться. Сейчас Деза восстанавливается под нашей опекой, после чего мы будем искать семью», — рассказали в telegram «Спасение животных Харьков».