Покинуту господарями козу Ельзу волонтери евакуювали з Липців на Харківщині

Волонтери знайшли козу Ельзу у закритому дворі на одній із найбільш обстрілюваних вулиць Липців, розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».

Тварина не мала доступу до їжі та води. А через відсутність догляду в неї відросли копита. Козу знайшли випадково, коли приїхали за іншими покинутими тваринами.

Зараз Ельза проходить адаптацію разом із евакуйованими кізочками з Авдіївки.

Вона ще боїться іти на контакт, проте вже потихеньку виходить на прогулянки.