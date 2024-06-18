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Покинуту господарями козу Ельзу волонтери евакуювали з Липців на Харківщині

Суспільство 18:33   18.06.2024
Оксана Якушко
Покинуту господарями козу Ельзу волонтери евакуювали з Липців на Харківщині

Волонтери знайшли козу Ельзу у закритому дворі на одній із найбільш обстрілюваних вулиць Липців, розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».

Тварина не мала доступу до їжі та води. А через відсутність догляду в неї відросли копита. Козу знайшли випадково, коли приїхали за іншими покинутими тваринами.

Зараз Ельза проходить адаптацію разом із евакуйованими кізочками з Авдіївки.

Вона ще боїться іти на контакт, проте вже потихеньку виходить на прогулянки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 18:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтери знайшли козу Ельзу у закритому дворі на одній із найбільш обстрілюваних вулиць Липців, розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».".