Отару овець і кіз знайшли волонтери на 2 поверсі будинку у Вовчанську (відео)

Зооволонтери шукали за адресою собаку, а знайшли на другому поверсі житлового будинку отару переляканих овець і кіз, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».

Тварини дуже боялися йти, тому волонтерам довелося велику відстань нести їх на руках до машини.

Зараз всі овечки та козлики проходять реабілітацію. Вівці панічно бояться контакту з людьми. Лише маленьке козеня Фантік уже наступного дня пішло на контакт і почало вдячно лизати руки.