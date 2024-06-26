Live
  • Ср 26.06.2024
  • Харків  +14°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.52

Отару овець і кіз знайшли волонтери на 2 поверсі будинку у Вовчанську (відео)

Суспільство 00:27   26.06.2024
Оксана Якушко
Отару овець і кіз знайшли волонтери на 2 поверсі будинку у Вовчанську (відео)

Зооволонтери шукали за адресою собаку, а знайшли на другому поверсі житлового будинку отару переляканих овець і кіз, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».

Тварини дуже боялися йти, тому волонтерам довелося велику відстань нести їх на руках до машини.

Зараз всі овечки та козлики проходять реабілітацію. Вівці панічно бояться контакту з людьми. Лише маленьке козеня Фантік уже наступного дня пішло на контакт і почало вдячно лизати руки.

Читайте також: Покинуту господарями козу Ельзу волонтери евакуювали з Липців на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Отару овець і кіз знайшли волонтери на 2 поверсі будинку у Вовчанську (відео)
Отару овець і кіз знайшли волонтери на 2 поверсі будинку у Вовчанську (відео)
26.06.2024, 00:27
90 українських військових повернули з полону РФ до України (фото)
90 українських військових повернули з полону РФ до України (фото)
25.06.2024, 22:09
Спека відступила. Якою буде погода 26 червня у Харкові та області
Спека відступила. Якою буде погода 26 червня у Харкові та області
25.06.2024, 19:51
Трамваї vs автобуси: як змінює війна транспорт Харкова і що буде взимку
Трамваї vs автобуси: як змінює війна транспорт Харкова і що буде взимку
25.06.2024, 18:30
Серія вибухів прогриміла в Харкові: Мельник попереджав про КАБ
Серія вибухів прогриміла в Харкові: Мельник попереджав про КАБ
25.06.2024, 16:42
КАБом-250 із GPS-модулем вперше вдарили росіяни по Харкову – Синєгубов
КАБом-250 із GPS-модулем вперше вдарили росіяни по Харкову – Синєгубов
25.06.2024, 21:14

Новини за темою:

14:40
Які сили планує перекинути РФ на північ Харківщини – дані ОСУВ “Хортиця”
14:19
Куди крім Харкова сьогодні прилітали КАБи, повідомили в Генштабі ЗСУ
07:41
ISW: ЗСУ повернули собі деякі позиції на північний схід від Харкова
12:50
Тривоги тривають дуже довго – ОВА про обстріли Харківщини й ситуацію на фронті
11:09
В районі Вовчанська – два боєзіткнення: ГШ про втрати ворога на Харківщині

Ви читали новину: «Отару овець і кіз знайшли волонтери на 2 поверсі будинку у Вовчанську (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 00:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зооволонтери шукали за адресою собаку, а знайшли на другому поверсі житлового будинку отару переляканих овець і кіз, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».".