Отару овець і кіз знайшли волонтери на 2 поверсі будинку у Вовчанську (відео)
Зооволонтери шукали за адресою собаку, а знайшли на другому поверсі житлового будинку отару переляканих овець і кіз, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».
Тварини дуже боялися йти, тому волонтерам довелося велику відстань нести їх на руках до машини.
Зараз всі овечки та козлики проходять реабілітацію. Вівці панічно бояться контакту з людьми. Лише маленьке козеня Фантік уже наступного дня пішло на контакт і почало вдячно лизати руки.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вовчанськ, евакуація, животні, звери, коза, овца, ОО "Порятунок тварин Харків", стадо;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 00:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зооволонтери шукали за адресою собаку, а знайшли на другому поверсі житлового будинку отару переляканих овець і кіз, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».".