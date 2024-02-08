У Харкові врятували пухнастого «працівника» вишу: кота дістали з вентиляції

У Харкові двоє котів просиділи у вентиляції близько тижня. Їм допомогли зооволонтери.

Як розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків», рятували кота Семена – улюбленця працівників вищого навчального закладу. Він уже 5 років живе у бухгалтерії інституту.

Разом із Семеном «у пастку» потрапив і його смугастий друг, який теж час від часу приходить до вишу.

«Нещодавно Семен і його друг зникли на кілька днів. За тиждень працівники закладу знайшли свого улюбленця у вентиляції та звернулися до нас за допомогою. Глибина вентиляційної шахти складала 4 метри. Котики ніяк не могли вибратися самостійно. Обох заманили у клітку, і почали по черзі діставати їх на мотузці», – розповіли зооволонтери.

Друга Семена випустили на двір, бо він так і не звик до людей і любить вулицю. А Семен повернувся на своє «робоче місце».