Чотирьох цуценят у пакеті у смітнику виявили в Харкові (відео)

Хлопець, який знайшов цуценят, терміново на таксі привіз їх до ветеринарів.

Історію порятунку новонароджених, яких живодери викинули на мороз у Харкові, повідомила команда “Порятунок тварин Харків”.

“Чотирьох новонароджених цуценят знайшли в смітнику в пакеті. Їхній плач почув хлопець Дмитро. Дмитро розв’язав пакет і чимдуж на таксі привіз малюків до нашої клініки. Усі цуценята були дуже холодними, ми почали відігрівати їх на грілці. За кілька годин у малечі почав з’являтися апетит”, – описали події рятувальники.

За оцінками фахівців, цуценятам – не більше тижня. Нині їхню температуру продовжують підтримувати за допомогою грілки, а також підгодовують малюків зі шприца.

“Щиро вдячні Дмитру за врятовані життя”, – наголосили харківські захисники тварин.