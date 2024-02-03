Чотирьох цуценят у пакеті у смітнику виявили в Харкові (відео)
Хлопець, який знайшов цуценят, терміново на таксі привіз їх до ветеринарів.
Історію порятунку новонароджених, яких живодери викинули на мороз у Харкові, повідомила команда “Порятунок тварин Харків”.
“Чотирьох новонароджених цуценят знайшли в смітнику в пакеті. Їхній плач почув хлопець Дмитро. Дмитро розв’язав пакет і чимдуж на таксі привіз малюків до нашої клініки. Усі цуценята були дуже холодними, ми почали відігрівати їх на грілці. За кілька годин у малечі почав з’являтися апетит”, – описали події рятувальники.
За оцінками фахівців, цуценятам – не більше тижня. Нині їхню температуру продовжують підтримувати за допомогою грілки, а також підгодовують малюків зі шприца.
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“Щиро вдячні Дмитру за врятовані життя”, – наголосили харківські захисники тварин.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2024 в 15:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хлопець, який знайшов цуценят, терміново на таксі привіз їх до ветеринарів".