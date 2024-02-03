Четырех щенков в пакете в мусорке обнаружили в Харькове (видео)
Фото: скриншот
Парень, нашедший щенков, срочно на такси привез их ветеринарам.
Историю спасения новорожденных, которых живодеры выкинули на мороз в Харькове, сообщила команда «Спасение животных Харьков».
«Четырех новорожденных щенков нашли в мусорке в пакете. Их плач услышал парень Дмитрий. Дмитрий развязал пакет и скорее на такси привез малышей в нашу клинику. Все щенки были очень холодными, мы начали отогревать их на грелке. Через несколько часов у малышей появился аппетит», — описали события спасатели.
По оценкам специалистов, щенкам — не больше недели. Сейчас их температуру продолжают поддерживать с помощью грелки, а также подкармливают малышей из шприца.
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«Искренне благодарны Дмитрию за спасенные жизни», — подчеркнули харьковские защитники животных.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 15:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парень, нашедший щенков, срочно на такси привез их ветеринарам".