Четырех щенков в пакете в мусорке обнаружили в Харькове (видео)

Парень, нашедший щенков, срочно на такси привез их ветеринарам.

Историю спасения новорожденных, которых живодеры выкинули на мороз в Харькове, сообщила команда «Спасение животных Харьков».

«Четырех новорожденных щенков нашли в мусорке в пакете. Их плач услышал парень Дмитрий. Дмитрий развязал пакет и скорее на такси привез малышей в нашу клинику. Все щенки были очень холодными, мы начали отогревать их на грелке. Через несколько часов у малышей появился аппетит», — описали события спасатели.

По оценкам специалистов, щенкам — не больше недели. Сейчас их температуру продолжают поддерживать с помощью грелки, а также подкармливают малышей из шприца.

«Искренне благодарны Дмитрию за спасенные жизни», — подчеркнули харьковские защитники животных.