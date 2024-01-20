Мама погибла, а малышей спасли харьковские военные (видео)

Военные ВСУ на позициях спасли щенков, которые остались без мамы. Их передали под опеку волонтерам.

«Этих щенков спасли наши военные на позициях, после того как погибла их мама. Бойцы обратились к нам за помощью в спасении малышей и передали в нашу клинику под дальнейшую опеку», — сообщила команда «Спасение животных Харьков».

Спасатели опубликовали трогательное видео.