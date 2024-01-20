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Мама погибла, а малышей спасли харьковские военные (видео)

Общество 18:48   20.01.2024
Оксана Горун
Мама погибла, а малышей спасли харьковские военные (видео) Фото: скриншот

Военные ВСУ на позициях спасли щенков, которые остались без мамы. Их передали под опеку волонтерам.

«Этих щенков спасли наши военные на позициях, после того как погибла их мама. Бойцы обратились к нам за помощью в спасении малышей и передали в нашу клинику под дальнейшую опеку», — сообщила команда «Спасение животных Харьков».

Спасатели опубликовали  трогательное видео.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 18:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные ВСУ на позициях спасли щенков, которые остались без мамы. Их передали под опеку волонтерам".