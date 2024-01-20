Мама погибла, а малышей спасли харьковские военные (видео)
Фото: скриншот
Военные ВСУ на позициях спасли щенков, которые остались без мамы. Их передали под опеку волонтерам.
«Этих щенков спасли наши военные на позициях, после того как погибла их мама. Бойцы обратились к нам за помощью в спасении малышей и передали в нашу клинику под дальнейшую опеку», — сообщила команда «Спасение животных Харьков».
Спасатели опубликовали трогательное видео.
Читайте также: Харьковские теробороновцы показали своих антистресс-котиков (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: військові, военные, ВСУ, новости Харькова, Спасение животных Харьков, щенки;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мама погибла, а малышей спасли харьковские военные (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 18:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные ВСУ на позициях спасли щенков, которые остались без мамы. Их передали под опеку волонтерам".