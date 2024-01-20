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Мама загинула, а малюків урятували харківські військові (відео)

Суспільство 18:48   20.01.2024
Оксана Горун
Мама загинула, а малюків урятували харківські військові (відео) Фото: скриншот

Військові ЗСУ на позиціях урятували цуценят, які лишилися без мами. Їх передали під опіку волонтерам.

“Цих цуценят врятували наші військові на позиціях, після того, як загинула їхня мама. Бійці звернулися до нас за допомогою в порятунку малючків і передали до нашої клініки під подальшу опіку”, – повідомила команда “Порятунок тварин Харків”.

Рятувальники опублікували зворушливе відео.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 18:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові ЗСУ на позиціях урятували цуценят, які лишилися без мами. Їх передали під опіку волонтерам".