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В Харькове спасли пушистого «работника» вуза: кота достали из вентиляции

Общество 15:58   08.02.2024
Виктория Яковенко
В Харькове спасли пушистого «работника» вуза: кота достали из вентиляции

В Харькове два кота просидели в вентиляции около недели. Им помогли зооволонтеры.

Как рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків», спасали кота Семена – любимца работников вуза. Он уже пять лет живет в бухгалтерии института.

Вместе с Семеном «в ловушку» попал и его полосатый друг, который время от времени приходит в вуз.

«Недавно Семен и его друг пропали на несколько дней. Через неделю работники заведения нашли своего любимца в вентиляции и обратились к нам за помощью. Глубина вентиляционной шахты составляла 4 метра. Котики никак не могли выбраться самостоятельно. Обоих заманили в клетку и начали поочередно доставать их на веревке», — рассказали зооволонтеры.

Друга Семена выпустили во двор потому, что он так и не привык к людям и любит улицу. А Семен вернулся на свое «рабочее место».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 15:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове два кота просидели в вентиляции около недели. Им помогли зооволонтеры.".