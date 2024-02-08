В Харькове спасли пушистого «работника» вуза: кота достали из вентиляции

В Харькове два кота просидели в вентиляции около недели. Им помогли зооволонтеры.

Как рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків», спасали кота Семена – любимца работников вуза. Он уже пять лет живет в бухгалтерии института.

Вместе с Семеном «в ловушку» попал и его полосатый друг, который время от времени приходит в вуз.

«Недавно Семен и его друг пропали на несколько дней. Через неделю работники заведения нашли своего любимца в вентиляции и обратились к нам за помощью. Глубина вентиляционной шахты составляла 4 метра. Котики никак не могли выбраться самостоятельно. Обоих заманили в клетку и начали поочередно доставать их на веревке», — рассказали зооволонтеры.

Друга Семена выпустили во двор потому, что он так и не привык к людям и любит улицу. А Семен вернулся на свое «рабочее место».