Дети застряли в вентиляционной шахте: в Харькове ГСЧС спасала пленников 📹
В Харькове вечером 31 августа трое подростков решили спуститься в вентиляционную шахту с помощью веревки. А выбраться обратно не могли.
«На место происшествия оперативно прибыл дежурный караул ГСЧС. Спасатели распилили металлические решетки, спустились вниз по пожарной лестнице на глубину пять метров и подняли ребят на поверхность. К счастью, все живы и невредимы», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели обратились к родителям в Харькове с призывом следить за тем, как проводят время их дети.
«Одна необдуманная проделка могла бы иметь роковые последствия», — акцентировали в ГСЧС.
Дата публикации материала: 31 августа 2025 в 20:27
