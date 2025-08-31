Live
Дети застряли в вентиляционной шахте: в Харькове ГСЧС спасала пленников 📹

Происшествия 20:27   31.08.2025
Оксана Горун
В Харькове вечером 31 августа трое подростков решили спуститься в вентиляционную шахту с помощью веревки. А выбраться обратно не могли.

«На место происшествия оперативно прибыл дежурный караул ГСЧС. Спасатели распилили металлические решетки, спустились вниз по пожарной лестнице на глубину пять метров и подняли ребят на поверхность. К счастью, все живы и невредимы», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели обратились к родителям в Харькове с призывом следить за тем, как проводят время их дети.

«Одна необдуманная проделка могла бы иметь роковые последствия», — акцентировали в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун
