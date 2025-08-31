В Харькове собаку жестоко убил хозяин, соседи пытались спасти пса

Шокирующая история произошла в Харькове накануне. Подробности сообщила областная прокуратура.

«Вечером 30 августа в частном секторе Холодногорского района Харькова произошел ужасающий случай. 53-летний мужчина сначала издевался над своей собакой, а затем убил ее. Соседи, услышав скуление животного, стучали в ворота, однако хозяин не реагировал. Впоследствии он завернул мертвое животное в простыню и выбросил в кусты», — информируют прокуроры.

Правоохранителям соседи живодера рассказали, что не раз слышали, как тот избивал своего пса. Пытались вразумить соседа, но тот игнорировал замечания.

«Соседи признались, что жили в страхе за жизнь собственных домашних питомцев», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство о назначении комиссионно-ветеринарной экспертизы. А после будут решать вопрос о подозрении хозяину замученного животного. Досудебное расследование начали по факту жестокого обращения с животным.