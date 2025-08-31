Live
У Харкові собаку жорстоко вбив господар, сусіди намагалися врятувати пса

Події 18:50   31.08.2025
Оксана Горун
Історія, що шокує, сталася в Харкові напередодні. Подробиці повідомила обласна прокуратура.

“Увечері 30 серпня у приватному секторі Холодногірського району м. Харкова стався жахливий випадок. 53-річний чоловік спочатку знущався зі свого собаки, а потім вбив його. Сусіди, почувши скигління тварини, стукали у ворота, проте господар не реагував. Згодом він загорнув мертву тварину у простирадло та викинув у кущі”, – інформують прокурори.

Правоохоронцям сусіди живодера розповіли, що неодноразово чули, як той бив свого пса. Намагалися напоумити сусіда, але той ігнорував зауваження.

Читайте також: Штурмував позиції ЗСУ: в Харкові судитимуть зрадника з Луганської області

“Сусіди зізналися, що жили в страху за життя власних домашніх улюбленців”, – зазначили у пресслужбі прокуратури.

Наразі прокурори готують клопотання про призначення комісійно-ветеринарної експертизи. А потім розв’язуватимуть питання про підозру господареві закатованої тварини. Досудове розслідування розпочали за фактом жорстокого поводження з твариною 

