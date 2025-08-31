У Харкові собаку жорстоко вбив господар, сусіди намагалися врятувати пса
Історія, що шокує, сталася в Харкові напередодні. Подробиці повідомила обласна прокуратура.
“Увечері 30 серпня у приватному секторі Холодногірського району м. Харкова стався жахливий випадок. 53-річний чоловік спочатку знущався зі свого собаки, а потім вбив його. Сусіди, почувши скигління тварини, стукали у ворота, проте господар не реагував. Згодом він загорнув мертву тварину у простирадло та викинув у кущі”, – інформують прокурори.
Правоохоронцям сусіди живодера розповіли, що неодноразово чули, як той бив свого пса. Намагалися напоумити сусіда, але той ігнорував зауваження.
Читайте також: Штурмував позиції ЗСУ: в Харкові судитимуть зрадника з Луганської області
“Сусіди зізналися, що жили в страху за життя власних домашніх улюбленців”, – зазначили у пресслужбі прокуратури.
Наразі прокурори готують клопотання про призначення комісійно-ветеринарної експертизи. А потім розв’язуватимуть питання про підозру господареві закатованої тварини. Досудове розслідування розпочали за фактом жорстокого поводження з твариною
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вбивство, новини Харкова, прокуратура, собака, хозяин;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові собаку жорстоко вбив господар, сусіди намагалися врятувати пса»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2025 в 18:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Історія, що шокує, сталася в Харкові напередодні. Подробиці повідомила обласна прокуратура".