У Харкові собаку жорстоко вбив господар, сусіди намагалися врятувати пса

Історія, що шокує, сталася в Харкові напередодні. Подробиці повідомила обласна прокуратура.

“Увечері 30 серпня у приватному секторі Холодногірського району м. Харкова стався жахливий випадок. 53-річний чоловік спочатку знущався зі свого собаки, а потім вбив його. Сусіди, почувши скигління тварини, стукали у ворота, проте господар не реагував. Згодом він загорнув мертву тварину у простирадло та викинув у кущі”, – інформують прокурори.

Правоохоронцям сусіди живодера розповіли, що неодноразово чули, як той бив свого пса. Намагалися напоумити сусіда, але той ігнорував зауваження.

“Сусіди зізналися, що жили в страху за життя власних домашніх улюбленців”, – зазначили у пресслужбі прокуратури.

Наразі прокурори готують клопотання про призначення комісійно-ветеринарної експертизи. А потім розв’язуватимуть питання про підозру господареві закатованої тварини. Досудове розслідування розпочали за фактом жорстокого поводження з твариною