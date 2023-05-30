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Три дня спасали птенца вороны из вентиляции метро в Харькове (видео)

Общество 16:29   30.05.2023
Оксана Якушко
Три дня спасали птенца вороны из вентиляции метро в Харькове (видео)

О том, что птенец вороны попал в беду, сообщили харьковчане, когда увидели, что над вентиляцией метро кружат его родители.

«Сегодня третий день, как вместе с работниками метрополитена и жителями двора мы спасали птенца вороны по вентиляции метрополитена. Волонтеры «Порятунок тварин Харків» попросили работников метрополитена присоединиться, потому что без их помощи достать птенца было нереально», — рассказали в ГО «Порятунок тварин Харків».

Сегодня работникам метро удалось открыть шахту. Но птенец сидел так высоко, что достать его своими силами было очень сложно.

Поэтому спасатели поймали маленького вороненка с помощью сачка и выпустили в небо. Виктория, заботящаяся о нем во дворе, говорит, что малыш уже воссоединился со своей семьей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 16:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что птенец вороны попал в беду, сообщили харьковчане, когда увидели, что над вентиляцией метро кружат его родители.".