Три дня спасали птенца вороны из вентиляции метро в Харькове (видео)

О том, что птенец вороны попал в беду, сообщили харьковчане, когда увидели, что над вентиляцией метро кружат его родители.

«Сегодня третий день, как вместе с работниками метрополитена и жителями двора мы спасали птенца вороны по вентиляции метрополитена. Волонтеры «Порятунок тварин Харків» попросили работников метрополитена присоединиться, потому что без их помощи достать птенца было нереально», — рассказали в ГО «Порятунок тварин Харків».

Сегодня работникам метро удалось открыть шахту. Но птенец сидел так высоко, что достать его своими силами было очень сложно.

Поэтому спасатели поймали маленького вороненка с помощью сачка и выпустили в небо. Виктория, заботящаяся о нем во дворе, говорит, что малыш уже воссоединился со своей семьей.