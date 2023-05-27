Ливень разрушил гнездо. Птенцов с Северной Салтовки спасли волонтеры (видео)
В Харькове на Северной Салтовке во время сильного ливня с дерева упало гнездо с маленькими птенцами сойки, сообщили в ГО «Порятунок тварин Харків».
Птенцов заметила девушка Виктория, которая по стечению обстоятельств оказалась в разрушенном безлюдном районе Харькова.
Птенцы были в открытом доступе для животных, которые могли на них напасть. Виктория обратилась к волонтерам «Порятунок тварин Харків» за помощью. Спасатели выехали на место вместе с орнитологом-специалистом. Который сразу осмотрел птенцов, накормил и назначил план дальнейших действий.
Нужно было вернуть гнездо на ближайшее дерево в пределах гнездовой территории птичьей семьи.
Выбрали дерево с большим количеством веток, соседнее с тем, откуда упало гнездо. И посадили птенцов сойки на безопасной высоте в коробке, чтобы укрепить разрушенное гнездо.
Через полчаса к птенцам прилетела мама. Теперь малыши в безопасности под ее наблюдением.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 21:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на Северной Салтовке во время сильного ливня с дерева упало гнездо с маленькими птенцами сойки, сообщили в ГО «Порятунок тварин Харків». ".