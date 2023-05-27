Злива зруйнувала гніздо. Пташенят з Північної Салтівки врятували волонтери

У Харкові на Північній Салтівці під час сильної зливи з дерева впало гніздо з маленькими пташенятами сойки, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».

Пташенят помітила дівчина Вікторія, яка за збігом обставин опинилася у вщент знищеному безлюдному районі Харкова.

Сойченята були у відкритому доступі для тварин, які могли на них напасти. Вікторія звернулася до «Порятунку тварин Харків» по допомогу у порятунку пташенят. Рятувальники виїхали на місце разом із волонтером-спеціалістом. Який одразу оглянув сойченят, нагодував і призначив план подальших дій.

Треба було повернути гніздо на найближче дерево в межах їхньої гніздової території пташиної родини.

Обрали дерево з великою кількістю гілок, сусіднє від того, з якого впало гніздо. І посадили сойченят на безпечній висоті у коробці, щоб зміцнити зруйноване гніздо.

За півгодини до пташенят прилетіла мама. Тепер малюки у безпеці під її наглядом.