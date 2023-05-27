Live
  • Субота 27.05.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Злива зруйнувала гніздо. Пташенят з Північної Салтівки врятували волонтери

Суспільство 21:54   27.05.2023
Оксана Якушко
Злива зруйнувала гніздо. Пташенят з Північної Салтівки врятували волонтери

У Харкові на Північній Салтівці під час сильної зливи з дерева впало гніздо з маленькими пташенятами сойки, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків». 

Пташенят помітила дівчина Вікторія, яка за збігом обставин опинилася у вщент знищеному безлюдному районі Харкова.

Сойченята були у відкритому доступі для тварин, які могли на них напасти. Вікторія звернулася до «Порятунку тварин Харків» по допомогу у порятунку пташенят. Рятувальники виїхали на місце разом із волонтером-спеціалістом. Який одразу оглянув сойченят, нагодував і призначив план подальших дій.

Треба було повернути гніздо на найближче дерево в межах їхньої гніздової території пташиної родини.

Обрали дерево з великою кількістю гілок, сусіднє від того, з якого впало гніздо. І посадили сойченят на безпечній висоті у коробці, щоб зміцнити зруйноване гніздо.

За півгодини до пташенят прилетіла мама. Тепер малюки у безпеці під її наглядом.

Читайте також: Бійці харківської тероборони врятували сову в районі Бахмута (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Бахмут вас навчить». Бійців із Харківщини кинули у бій без підготовки
«Бахмут вас навчить». Бійців із Харківщини кинули у бій без підготовки
27.05.2023
Перші кадри, коли поліція та волонтери знайшли Віолетту у лісі на Харківщині
Перші кадри, коли поліція та волонтери знайшли Віолетту у лісі на Харківщині
27.05.2023
«Віолетта жива, ми її знайшли» – начальник ГУ Нацполіції Харківщини Тимошко
«Віолетта жива, ми її знайшли» – начальник ГУ Нацполіції Харківщини Тимошко
27.05.2023
Авіаудари по Вовчанську і Кислівці здійснив ворог на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Авіаудари по Вовчанську і Кислівці здійснив ворог на Харківщині – Генштаб ЗСУ
27.05.2023
Мама зниклої на Харківщині Віолетти каже, що дитину викрали – ЗМІ
Мама зниклої на Харківщині Віолетти каже, що дитину викрали – ЗМІ
26.05.2023
Світоліна обіграла росіянку і перемогла у турнірі WTA250 у Страсбурзі
Світоліна обіграла росіянку і перемогла у турнірі WTA250 у Страсбурзі
27.05.2023

Новини за темою:

20:36
Чемпіонат міста зі спортивних танців на Кубок мера пройшов у Харкові (фото)
18:11
Перші кадри, коли поліція та волонтери знайшли Віолетту у лісі на Харківщині
17:16
Терехов: 5400 харків’ян звернулися за компенсацією на ремонт у «єВідновлення»
08:57
Вночі росіяни вдарили ракетою С-300 по селу Липці під Харковом – Синєгубов
23:56
Воду на добу відключать завтра у Харкові у двох районах міста

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Злива зруйнувала гніздо. Пташенят з Північної Салтівки врятували волонтери»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 21:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на Північній Салтівці під час сильної зливи з дерева впало гніздо з маленькими пташенятами сойки, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків». ".