Злива зруйнувала гніздо. Пташенят з Північної Салтівки врятували волонтери
У Харкові на Північній Салтівці під час сильної зливи з дерева впало гніздо з маленькими пташенятами сойки, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».
Пташенят помітила дівчина Вікторія, яка за збігом обставин опинилася у вщент знищеному безлюдному районі Харкова.
Сойченята були у відкритому доступі для тварин, які могли на них напасти. Вікторія звернулася до «Порятунку тварин Харків» по допомогу у порятунку пташенят. Рятувальники виїхали на місце разом із волонтером-спеціалістом. Який одразу оглянув сойченят, нагодував і призначив план подальших дій.
Треба було повернути гніздо на найближче дерево в межах їхньої гніздової території пташиної родини.
Обрали дерево з великою кількістю гілок, сусіднє від того, з якого впало гніздо. І посадили сойченят на безпечній висоті у коробці, щоб зміцнити зруйноване гніздо.
За півгодини до пташенят прилетіла мама. Тепер малюки у безпеці під її наглядом.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 21:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на Північній Салтівці під час сильної зливи з дерева впало гніздо з маленькими пташенятами сойки, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків». ".