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Бійці харківської тероборони врятували сову в районі Бахмута (відео)

Суспільство 15:22   17.04.2023
Виктория Яковенко
Бійці харківської тероборони врятували сову в районі Бахмута (відео)

Воїни харківської 127-ї окремої бригади сил ТрО на околицях Бахмута врятували сову.

Відео порятунку птаха опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

«Взяли прилад нічного бачення», – коментують тероборонівці.

Захисники розповіли, що пташка висіла на дереві. Сова заплуталась та не могла полетіти. Тероборонівці розплутали та звільнили птаха.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 15:22;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни харківської 127-ї окремої бригади сил ТрО на околицях Бахмута врятували сову. ".