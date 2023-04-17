Бійці харківської тероборони врятували сову в районі Бахмута (відео)

Воїни харківської 127-ї окремої бригади сил ТрО на околицях Бахмута врятували сову.

Відео порятунку птаха опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

«Взяли прилад нічного бачення», – коментують тероборонівці.

Захисники розповіли, що пташка висіла на дереві. Сова заплуталась та не могла полетіти. Тероборонівці розплутали та звільнили птаха.