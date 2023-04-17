Бійці харківської тероборони врятували сову в районі Бахмута (відео)
Воїни харківської 127-ї окремої бригади сил ТрО на околицях Бахмута врятували сову.
Відео порятунку птаха опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
«Взяли прилад нічного бачення», – коментують тероборонівці.
Захисники розповіли, що пташка висіла на дереві. Сова заплуталась та не могла полетіти. Тероборонівці розплутали та звільнили птаха.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 15:22;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни харківської 127-ї окремої бригади сил ТрО на околицях Бахмута врятували сову. ".