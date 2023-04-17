Дрон харківської ТрО знищив ворожий комплекс спостереження «Муром-П» (відео)

113-та окрема бригада територіальної оборони Харкова показала, як їхній дрон знищив ворожий комплекс відео-тепловізійного спостереження “Муром-П” за допомогою якого окупанти стежили за переміщенням ЗСУ.

Відео захисники опублікували на своїй Facebook-сторінці.

«Одним оком Мордору стало менше», – зазначили військові.

Як розповіли в харківській ТрО, дрон зроблений власноручно. Створити саморобний безпілотник захисникам допомогли волонтери з Харкова.