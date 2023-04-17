Дрон харківської ТрО знищив ворожий комплекс спостереження «Муром-П» (відео)
113-та окрема бригада територіальної оборони Харкова показала, як їхній дрон знищив ворожий комплекс відео-тепловізійного спостереження “Муром-П” за допомогою якого окупанти стежили за переміщенням ЗСУ.
Відео захисники опублікували на своїй Facebook-сторінці.
«Одним оком Мордору стало менше», – зазначили військові.
Як розповіли в харківській ТрО, дрон зроблений власноручно. Створити саморобний безпілотник захисникам допомогли волонтери з Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 14:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "113-та окрема бригада територіальної оборони Харкова показала, як їхній дрон знищив ворожий комплекс відео-тепловізійного спостереження “Муром-П” за допомогою якого окупанти стежили за переміщенням ЗСУ.".