На Харківщині прикордонники збили російський безпілотник (фото)
Воїни приземлили Shahed, коли той перетнув кордон на Харківщині, повідомила Державна прикордонна служба України.
«Ворожий дрон перетнув кордон та летів вглиб України. Проте його політ тривав недовго. Прикордонники перетворили БПЛА на купу мотлоху, влучно поціливши в нього з автоматичної зброї», – повідомили військові.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2023 в 14:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни приземлили Shahed, коли той перетнув кордон на Харківщині, повідомила Державна прикордонна служба України.".