Які системи ППО зараз є на Харківщині та як полюють на дрони Shahed

Практично жодна ворожа ракета, окрім С-300, не долітає до Харківської області і не вражає цілі на території регіону, заявив кореспондентам телеканалу “Рада” начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Міжнародні партнери допомагають нам не тільки з системами ППО, а і з іншим важким озброєнням. Ми маємо у Харківській області крім ЗРК С-300 й Буків ще й NASAMS та інші види систем ППО”, – повідомив Мельник.

У репортажі йдеться, що 24 лютого 2022 року росіяни прицільно били саме по об’єктах системи протиповітряної оборони. Зокрема, п’ять годин поспіль обстрілювали Іскандерами військову частину на Харківщині, звідки керували ППО.

“Перш за все вони завдали ракетні удари по системах ППО. На превеликий жаль, на сьогодні ми маємо пострадянську систему. У принципі РФ знає, де знаходяться наші системи ППО. Ми також знаємо про важливі стратегічні об’єкти на їхній території”, – констатував Мельник.

Кореспонденти розповідають, що мобільні вогневі групи ППО у регіоні ведуть цілодобове чергування на випадок атаки безпілотників Shahed.

“Це автомобіль, який використовується для знищення Shahed. Оснащений він кулеметом ДШК. Військовослужбовці отримують команду про місцезнаходження Shahed, в якому напрямку він летить. І за допомогою цього кулемета вони їх знищують”, – розповідає “Кру”, командир мобільної вогневої групи.

За його словами, мобільні вогневі групи ППО здатні знищувати 80% дронів-камікадзе, а також збивати крилаті ракети та інші повітряні цілі, які летять на малій висоті.

“Виявляємо напрямок. Мінімум приблизно за 100 кілометрів до нашої машини або до нашого об’єкта ми вже знаємо де. Якщо до Харкова, то кілометрів за 300 ми вже бачимо. Інформація вся нам передається”, — додає “Кру”.

Допомагає у знищенні ворожих цілей спеціальна розробка – об’єднана система управління “Віраж”, завдяки якій суттєво скоротився час передачі інформації про повітряні цілі.