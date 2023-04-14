Какие системы ПВО сейчас есть на Харьковщине и как охотятся на дроны Shahed

Практически ни одна вражеская ракета, кроме С-300, не долетает до Харьковской области и не поражает цели на территории региона, заявил корреспондентам телеканала «Рада» начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Международные партнеры помогают нам не только с системами ПВО, а и с другим тяжелым вооружением. Мы имеем в Харьковской области кроме ЗРК С-300 и Буков еще и NASAMS, и другие виды систем ПВО», — сообщил Мельник.

В репортаже говорится, что 24 февраля 2022 года россияне прицельно били именно по объектам системы противовоздушной обороны. В частности, пять часов подряд обстреливали Искандерами воинскую часть на Харьковщине, откуда руководили ПВО.

«Прежде всего они нанесли ракетные удары по системам ПВО. К большому сожалению, на сегодняшний день мы имеем постсоветскую систему. В принципе РФ знает, где находятся наши системы ПВО. Мы также знаем о важных стратегических объектах на их территории», — констатировал Мельник.

Корреспонденты рассказывают, что мобильные огневые группы ПВО в регионе ведут круглосуточное дежурство на случай атаки беспилотников Shahed.

«Это автомобиль, который используется для уничтожения Shahed. Оснащен он пулеметом ДШК. Военнослужащие получают команду о местонахождении Shahed, в каком направлении он летит. И с помощью этого пулемета они их уничтожают», — рассказывает «Кру», командир мобильной огневой группы.

По его словам, мобильные огневые группы ПВО способны уничтожать 80% дронов-камикадзе, а также сбивать крылатые ракеты и другие воздушные цели, летящие на малой высоте.

«Выявляем направление. Минимум примерно за 100 километров до нашей машины или до нашего объекта мы уже знаем где. Если до Харькова, то километров за 300 уже мы видим. Информация вся нам передается», — добавляет «Кру».

Помогает в уничтожении вражеских целей специальная разработка — объединенная система управления «Вираж», благодаря которой существенно сократилось время передачи информации о воздушных целях.