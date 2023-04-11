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Днем над Харьковщиной сбили беспилотник — ВСУ

Общество 14:29   11.04.2023
Виктория Яковенко
Днем над Харьковщиной сбили беспилотник — ВСУ

В воздушном командовании «Схід» командования Воздушных сил ВСУ сообщили об успешной работе ПВО днем в Харьковской области.

Очередной беспилотник был уничтожен в 12:20, проинформировали на странице воздушного командования «Схід» в фейсбуке.

Воздушная тревога звучала в Харьковской области с 12:19 до 12:28 11 апреля. Мониторинговые группы сообщали о появлении над территорией области вражеского беспилотника.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 14:29;

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