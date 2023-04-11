Днем над Харьковщиной сбили беспилотник — ВСУ
В воздушном командовании «Схід» командования Воздушных сил ВСУ сообщили об успешной работе ПВО днем в Харьковской области.
Очередной беспилотник был уничтожен в 12:20, проинформировали на странице воздушного командования «Схід» в фейсбуке.
Воздушная тревога звучала в Харьковской области с 12:19 до 12:28 11 апреля. Мониторинговые группы сообщали о появлении над территорией области вражеского беспилотника.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 14:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воздушном командовании «Схід» командования Воздушных сил ВСУ сообщили об успешной работе ПВО днем в Харьковской области.".