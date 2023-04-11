Днем над Харьковщиной сбили беспилотник — ВСУ

В воздушном командовании «Схід» командования Воздушных сил ВСУ сообщили об успешной работе ПВО днем в Харьковской области.

Очередной беспилотник был уничтожен в 12:20, проинформировали на странице воздушного командования «Схід» в фейсбуке.

Воздушная тревога звучала в Харьковской области с 12:19 до 12:28 11 апреля. Мониторинговые группы сообщали о появлении над территорией области вражеского беспилотника.