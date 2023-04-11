Вдень над Харківщиною збили безпілотник – ЗСУ

У повітряному командуванні “Схід” командування Повітряних сил ЗСУ повідомили про успішну роботу ППО вдень на Харківщині.

Черговий безпілотник знищили о 12:20, поінформували на сторінці повітряного командування “Схід” у фейсбуці.

Повітряна тривога звучала на Харківщині з 12:19 до 12:28 11 квітня. Моніторингові групи повідомляли про появу над територією області ворожого безпілотника.