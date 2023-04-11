Вдень над Харківщиною збили безпілотник – ЗСУ
У повітряному командуванні “Схід” командування Повітряних сил ЗСУ повідомили про успішну роботу ППО вдень на Харківщині.
Черговий безпілотник знищили о 12:20, поінформували на сторінці повітряного командування “Схід” у фейсбуці.
Повітряна тривога звучала на Харківщині з 12:19 до 12:28 11 квітня. Моніторингові групи повідомляли про появу над територією області ворожого безпілотника.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 14:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У повітряному командуванні “Схід” командування Повітряних сил ЗСУ повідомили про успішну роботу ППО вдень на Харківщині.".