Live
  • Вівторок 11.04.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

Вдень над Харківщиною збили безпілотник – ЗСУ

Суспільство 14:29   11.04.2023
Вікторія Яковенко
Вдень над Харківщиною збили безпілотник – ЗСУ

У повітряному командуванні “Схід” командування Повітряних сил ЗСУ повідомили про успішну роботу ППО вдень на Харківщині.

Черговий безпілотник знищили о 12:20, поінформували на сторінці повітряного командування “Схід” у фейсбуці.

Повітряна тривога звучала на Харківщині з 12:19 до 12:28 11 квітня. Моніторингові групи повідомляли про появу над територією області ворожого безпілотника.

Читайте також: Харківський БТР форсує річку: Мельник показав відео з фронту

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

18:22
21 населений пункт Харківщини був під обстрілом армії РФ – Генштаб
15:52
З прифронтового села на Харківщині волонтери евакуювали 10 тварин (відео)
15:03
Харківські танцівниці потрапили до фіналу шведського шоу «X-Фактор»
14:29
Вдень над Харківщиною збили безпілотник – ЗСУ
13:29
В громаді на Харківщині лунатимуть вибухи

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вдень над Харківщиною збили безпілотник – ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 14:29;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У повітряному командуванні “Схід” командування Повітряних сил ЗСУ повідомили про успішну роботу ППО вдень на Харківщині.".