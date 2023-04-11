Харківський БТР форсує річку: Мельник показав відео з фронту

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник опублікував відео як БТР-4, який розробили у Харкові, вдало долає річку.

«Жодні перешкоди не зупинять наші сили оборони на шляху до знищення окупантів», – прокоментував Мельник.