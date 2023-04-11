Харківський БТР форсує річку: Мельник показав відео з фронту
Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник опублікував відео як БТР-4, який розробили у Харкові, вдало долає річку.
«Жодні перешкоди не зупинять наші сили оборони на шляху до знищення окупантів», – прокоментував Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 13:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник опублікував відео як БТР-4, який розробили у Харкові, вдало долає річку.".