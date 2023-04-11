Прямим наведенням по ворогу: історія харківського командира танка з соцмереж

До повномасштабного вторгнення РФ Євген із Люботина знав про танкові війська лише з того, що викладали на військовій кафедрі у виші. А зараз він – командир танка 92 ОМБр.

Свою історію без купюр – від навчання та промахів до успіху, який підірвав соцмережі, Євген із позивним “Кайман” розповів у відеоінтерв’ю .

Повномасштабна війна для майбутнього танкіста почалася так само, як і для більшості харків’ян, – з ранкових вибухів. Розбудила його теща, яка мешкала біля Харківського аеропорту.

“Зателефонувала теща моїй жінці та сказала, що чує якісь вибухи. Вона мешкає в районі Харківського аеропорту. Ми спочатку не повірили, бо думали, що нічого не буде. Ми чули, що вони там на кордоні збираються, але думали, що пронесе. А потім теж почали чути вибухи”, – згадує Євген.

Далі була черга на заправку, черги до магазинів, біг із льоху та в льох у Люботині… У результаті дружина з дитиною виїхали до Німеччини, а через кілька днів самого Євгена викликали до військкомату.

“Привезли на навчальну базу, спочатку думав, що потраплю в піхоту. Я ж без досвіду, тільки військова кафедра – і приходжу такий кажу: “Я ніби офіцер, ура, я командую танковим взводом”, – іронізує “Кайман”. – І вже мітив у піхоту. Уже домовився з хлопцями з нашої бригади, з командиром роти, які повинні були забрати. Сказали чекати наказу. Але потім викликали, сказали: “У тебе ж освіта танкіста військова, то будеш танкістом”. Я так думаю: “Як це так? Який там танкіст!” Але не шкодую зовсім, що в танкісти потрапив”.

Після інструктажу та навчання нового командира танка відправили до місця несення служби. А там за кілька днів – одразу в бій. Щоправда, перша спроба повоювати була відносно невдалою – але хоча б не коштувала захисникам України життя та здоров’я.

“Посадили мене з екіпажем, з яким я зараз. Поїхали ми до села, де була хата, в якій засіли кацапи. Вона дуже мозолила очі піхоті, її треба було знищити. Окей. Ми їдемо туди, досвіду в мене як такого не було. Це була дуже велика помилка. Ми там простояли 5 або 10 хвилин на одному місці. Такого робити не можна, але ми цього не розуміли. Не стріляють – і добре”, – згадує Кайман.

Початківці-танкісти довго не могли знайти свою ціль, а після отримання наведення від командування – не змогли вистрілити. Натомість привернули до себе увагу ворога.

“Я чую, що механік мені кричить: “Я бачу розрив”, – і десь метрів може 100 – 150 великий стовп землі, стовп диму – реально “приліт”. Я кажу: “Хлопці, давайте, розвертаємося, їдемо”. І ми поїхали в той день, нічого не було, просто страшно було”, – зізнався воїн.

Більше екіпаж Євгена подібних промахів не допускав. Понад це – саме ця команда стала героями соцмереж завдяки відео, знятому дроном.

“Екіпаж Євгена прямим наведенням знищив ворожий танк. Епічне відео облетіло всі соцмережі”, – зазначили у фейсбуці 92 ОМБр.

Сам же “Кайман” так згадує про ті події: “Написали, подзвонили й фотки потім скинули, що є кацапський танчик – треба поїхати, спробувати його зняти. Проговорили, що ми робимо, в голові прокрутили, сіли поїхали. Під’їжджаємо до того місця, де ми приблизно повинні його побачити. Навідник кричить: “Я бачу танк”. Я кажу: “Ну, давай, стріляй”. У нас уже був заряджений “осколок”, а “осколком” танк ти не знищиш. Шанс є, але не такий великий, як з “кумулятива”. А там емоції, адреналін. Я кричу: “Стріляй”. І з першого пострілу він його підпалює. Я кажу: “Заряджай ще, тільки вже “кумулятив”. Тобто, ми туди три поклали. Просто поїхали, знищили. Задоволені. Гарно вийшло. Відео показали”.