Прямой наводкой по врагу: история харьковского командира танка-героя соцсетей

До полномасштабного вторжения РФ Евгений из Люботина знал о танковых войсках только из того, что преподавали на военной кафедре в вузе. А сейчас он — командир танка 92 ОМБр.

Свою историю без купюр — от обучения и промахов до успеха, взорвавшего соцсети, Евгений с позывным «Кайман» рассказал в видеоинтервью.

Полномасштабная война для будущего танкиста началась также, как для большинства харьковчан, — с утренних взрывов. Разбудила его теща, жившая возле Харьковского аэропорта.

«Позвонила теща моей женщине и сказала, что слышит какие-то взрывы. Она проживает в районе Харьковского аэропорта. Мы поначалу не поверили, потому что думали, что ничего не будет. Мы слышали, что они там на границе собираются, но думали, что пронесет. А потом тоже начали слышаться взрывы», — вспоминает Евгений.

Дальше была очередь на заправку, очереди в магазины, бег из погреба и в погреб в Люботине… В итоге жена с ребенком выехали в Германию, а черед несколько дней самого Евгения вызвали в военкомат.

«Привезли на учебную базу, сначала думал, что попаду в пехоту. Я же без опыта, только военная кафедра — и прихожу такой говорю: «Я вроде офицер, ура, я командую танковым взводом», — иронизирует «Кайман». — И уже метил в пехоту. Уже договорился с ребятами из нашей бригады, с командиром роты, которые должны были забрать. Сказали ждать приказа. Но потом вызвали, сказали: «У тебя же образование танкиста военное, так будешь танкистом». Я так думаю: «Как это так? Какой там танкист!» Но не жалею совсем, что в танкисты попал».

После инструктажа и обучения новоиспеченного командира танка отправили к месту несения службы. А там через несколько дней — сразу в бой. Правда первая попытка повоевать была относительно неудачной — но хотя бы не стоила защитникам Украины жизни и здоровья.

«Посадили меня с экипажем, с которым я сейчас. Поехали мы в село, где была хата, в которой засели кацапы. Она очень мозолила глаза пехоте, ее нужно было уничтожить. Окей. Мы едем туда, опыта у меня как такового не было. Это была очень большая ошибка. Мы там простояли 5 или 10 минут на одном месте. Такого делать нельзя, но мы этого не понимали. Не стреляют – и хорошо», — вспоминает Кайман.

Начинающие танкисты долго не могли найти свою цель, а после получения наводки от командования — не смогли выстрелить. Зато привлекли к себе внимание врага.

«Я слышу, что механик мне кричит: «Я вижу разрыв», — и где-то метров может 100 – 150 большой столб земли, столб дыма – реально «прилет». Я говорю: «Ребята, давайте, разворачиваемся, едем». И мы уехали в тот день, ничего не было, просто страшно было», — признался воин.

Зато в дальнейшем экипаж Евгения подобных промахов не допускал. Более того — именно эта команда стала героями соцсетей благодаря видео, снятому дроном.

«Экипаж Евгения прямой наводкой уничтожил вражеский танк. Эпическое видео облетело все соцсети», — отметили в facebook 92 ОМБр.

Сам же «Кайман» так вспоминает о тех событиях: «Написали, позвонили и фотки потом сбросили, что есть кацапский танчик — надо поехать, попытаться его снять. Проговорили, что мы делаем, в голове прокрутили, сели поехали. Подъезжаем к тому месту, где мы примерно должны его увидеть. Наводчик кричит: «Я вижу танк». Я говорю: «Ну, давай, стреляй». У нас уже был заряжен «осколок», а «осколком» танк ты не уничтожишь. Шанс есть, но не такой большой, как из «кумулятива». А там эмоции, адреналин. Я кричу: «Стреляй». И с первого выстрела он его поджигает. Я говорю: «Заряжай еще, только уж «кумулятив». Он подзаряжает, еще туда посылает и еще. То есть, мы туда три уложили. Просто уехали, уничтожили. Довольны. Красиво получилось. Видео показали».