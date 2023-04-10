Первые позиции харьковской ТрО в переходе у ХАЗа бомбили ФАБ — рассказ бойца

Воин Харьковской отдельной бригады теробороны с позывным «Рысь» в мирной жизни — ученый ННЦ «ХФТИ» рассказал о первых днях обороны Харькова.

Ученый ННЦ «Харьковский физико-технический институт» поехал в военкомат сразу же, когда началось полномасштабное вторжение РФ. Короткое видеоинтервью с ним опубликовали на странице в facebook Харьковской отдельной бригады территориальной обороны.

Позывной «Рысь» — офицер запаса. Так что с первых дней ему пришлось не только взять в руки автомат, но и принять на себя организаторские функции в отряде теробороны.

«Были знакомые в теробороне. Я взял (в военкомате — Ред.) адрес и поехал в тероборону. Я приехал, познакомился с комбатом. Буквально уже через 10 минут поступила задача выдвигаться на позиции. Я едва успел получить оружие. То есть уже мы выдвигались, я взял автомат, взял четыре магазина к нему, и мы погрузились в автобус. Это были турецкие автобусы, которые только что поставили – эти черные с красным. Мы загрузили кучу БК, забилась туда куча народа. Мы остановились на ХАЗе, и это была первая боевая позиция», — рассказал о первых часах войны офицер.

Он отметил, что первые боевые позиции теробороны были в подземном переходе у ХАЗа. Многие бойцы в тот момент не обладали военными навыками.

«В переходе на ХАЗе куча людей, мало кто что-то умеет, что-то знает. Так что пришлось как-то это дело взять под контроль, организовывать. Выставили посты, и уже потом через пару дней наладили службу, понимали, кто где будет обороняться, а дальше уже понеслось», — поделился защитник Украины.

Пр его словам, самыми тяжелыми были именно первые дни российского вторжения.

«Можно сказать, «жарко» у нас было еще на ХАЗе, потому что по нашим позициям отбомбился вражеский самолет, сбросил пять авиационных бомб ФАБ-250. Это все было рядом, у нас тогда погибли ребята. Так что «горячо» началось тогда. Тогда прилетали «Грады». Как раз первые дни тяжелые, потому что у тебя только автомат и РПГ, а по тебе самолеты сбрасывают бомбы. Невозможность оказать желаемое сопротивление – это было неприятно», — рассказал «Рысь».

После успешной обороны Харькова воин ТрО и его подразделение освобождали Старый Салтов и Одноробовку, воевали на Лиманском направлении и под Бахмутом. О своей мотивации офицер говорит просто: «Выгнать тварей отсюда или уничтожить их, чтобы никогда не вернулись. Вернуться к семьям, к домам, к своей настоящей жизни».