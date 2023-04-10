Перші позиції харківської ТрО біля ХАЗу бомбили ФАБ – розповідь бійця

Воїн Харківської окремої бригади тероборони із позивним “Рись” у мирному житті – вчений ННЦ “ХФТІ” розповів про перші дні оборони Харкова.

Вчений ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут” поїхав до військкомату одразу ж, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ. Коротке відеоінтерв’ю з ним опублікували на сторінці у фейсбуці Харківської окремої бригади територіальної оборони.

Позивний “Рись” – офіцер запасу. Тож із перших днів йому довелося не лише взяти в руки автомат, а й брати на себе організаторські функції у загоні тероборони.

“Були знайомі в теробороні. Я взяв (у військкоматі – Ред.) адресу і поїхав до тероборони. Я приїхав, познайомився з комбатом. Буквально вже за 10 хвилин надійшла задача висуватися на позиції. Я ледве встиг отримати зброю. Тобто вже ми висувалися, я взяв автомат, взяв чотири магазини до нього, та ми загрузилися в автобус. Це були оці турецькі автобуси, які щойно поставили – оці чорні з червоним. Ми загрузили купу БК, забилась туди купа народу, ми зупинилися на ХАЗі, й це була перша бойова позиція”, — розповів про перші години війни офіцер.

Він зазначив, що перші бойові позиції тероборони були в підземному переході біля ХАЗу. Багато бійців на той момент не мали військових навичок.

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“У переході на ХАЗі купа людей, мало хто щось вміє, щось знає, тож довелося якось це діло взяти під контроль, організовувати. Виставили пости, й уже потім за пару днів налагодили службу, розуміли, хто де буде оборонятися, а далі вже понеслося”, – поділився захисник України.

За його словами, найважчими були саме перші дні російського вторгнення.

“Можна сказати, “жарко” в нас було ще на ХАЗі, тому що по наших позиціях відбомбився ворожий літак, скинув п’ять авіаційних бомб ФАБ-250. Це все було поруч, у нас тоді загинули хлопці. Тож гаряче почалося тоді. Тоді прилітали “Гради”. Якраз перші дні найважчі, тому що в тебе тільки автомат та РПГ, а по тобі літаки скидають бомби. Неможливість надати бажаного супротиву – оце було неприємно“, – розповів “Рись”.

Після успішної оборони Харкова воїн ТрО та його підрозділ звільняли Старий Салтів та Одноробівку, воювали на Лиманському напрямку та під Бахмутом. Про свою мотивацію офіцер говорить просто: “Вигнати тварюк звідси або знищити їх, щоб ніколи не повернулись. Повернутися до родин, до домівок, до свого справжнього життя“.