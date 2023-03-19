Прийшов захищати Харків 24 лютого з гіпсом на нозі – історія воїна 92 ОМБр

Військовослужбовець 92 ОМБр Денис розповів про початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, битву за Малу Рогань та контрнаступ. А також – про найжахливіший день війни, коли він втратив брата і двох близьких друзів.

Коротке інтерв’ю із захисником України опублікували на сторінці харківської 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка у фейсбуці.

До війни Денис був готовий – принаймні рюкзак з усім необхідним зібрав ще за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. Але було одне “але” – незадовго до 24 лютого 2022 року чоловік поламав ногу.

“Дзвінок мого друга десь о 5:20 чи 5:30… Він мене розбудив і каже: “Почалося”. На той момент у мене була зламана нога. Я був із гіпсом 24 лютого, але я пристосувався їздити на машині з гіпсом. Я сів на машину, поїхав за своєю сумкою… Я уже бачив, людей багато цивільних, які тікали. Я взяв свій рюкзак і поїхав на оборону міста Харкова. Я як приїхав на базу, зняв одразу гіпс, замотав ногу еластичним бинтом, одів берці – і погнав”, – згадує воїн 92 ОМБр.

Зі своєю бригадою Денис брав участь в операції зі звільнення Малої Рогані та контрнаступі Сил оборони на Харківщині.

Говорячи про звільнення території області від загарбників, насамперед згадує людей, які зустрічали ЗСУ з прапорами України та несли захисникам нехитрі частування – але від щирого серця.

“Вони були пів року в окупації, у них взагалі практично нічого не було. Вони виносили пиріжки, воду… Наверталися сльози радості, тому що це наші люди, які на нас чекали. Ми робимо те, що повинні. Це наші території, наші люди, ми ні на кого не нападали й будемо робити все, що в наших силах, щоб звільнити всю територію незалежної України“, — поділився Денис.

Безумовно, тяжких спогадів за минулий рік у воїна – не менше. Найжахливіший – загибель близьких людей, що сталася в нього на очах.

“Найжахливіший день – це коли по будівлі, в якій ми знаходилися, прилетів “Калібр”. Там я втратив свого брата та ще двох кращих друзів. Один друг помер біля мене, на очах, у метрі від мене. А інший загинув уже, не приходячи до тями, в лікарні“, — поділився військовослужбовець.

Він зазначив: багато військових повернуться з війни вже не такими, якими вони були, і громадянським, і владі потрібно бути до цього готовими. Втім, сам Денис поки що на “після війни” будує цілком звичайні плани.

“Після перемоги найбажаніше, мабуть, – це поїхати на рибалку. Я люблю риболовлю коропову. Там, доби на три поїхати зі своїми хлопцями відпочити”, – каже він. А, згадавши свою “мирну” професію, запрошує: “Якщо що, після війни приходьте – я зроблю вам дуже круті меблі”.