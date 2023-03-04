Танки у нас є – натрофеїли, потрібні боєприпаси – командир харківської 92 ОМБр

В інтерв’ю кореспондентці “АрміяInform” командир 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Павло Федосенко розповів про ситуацію на фронті, перший день вторгнення РФ, оборону Харкова та осінній контрнаступ.

Герой України Павло Федосенко зізнався, що першою його реакцією на інформацію про перетин армією ворога кордону стала тривога за рідних та своїх воїнів.

“Відчув весь тягар відповідальності за особовий склад, оскільки розумів, що багато хто не повернеться з поля бою. Переживав, щоб бійці встояли, втрималися, не дали противнику обійти нашу оборону з флангів, просунутися вглиб України”, – згадує свої емоції командир.

Росгвардія “розігнала купку незадоволених” на концерті у Кобзона

24 лютого 2022 року наступ РФ на Харківщину розпочався з ракетного удару в частині в Чугуєві, де дислокується 92 ОМБр, а також – Чугуївському аеродрому. Вже після цього розпочали рух колони російської бронетехніки.

“Я зібрав керівний склад на командному пункті, вислухав доповіді командирів батальйонів. Своєю чергою доповів про обстановку вищому керівництву та отримав команду відкрити вогонь по окупантах на ураження, тримати оборону зайнятих позицій, втримати аеродром у Чугуєві, аби запобігти висадці повітряного десанту. Перші два дні вели бої на цих напрямках — ми сформували мобільно-вогневі групи, які маневрували між колонами противника та завдавали зі всіх боків вогневого ураження, знищуючи ворожу броньовану техніку. росіяни не очікували такої «зустрічі», розгубилися, тому втратили керівництво підрозділами. Вони дійсно очікували, що ніякого спротиву тут не зустрінуть. У документах, які потрапили нам в руки, було поетапно розписано: зайти, захопити населений пункт, закріпитися, обійти Харків. Далі мова йшла вже про те, щоб росгвардія, яка йшла за основними бойовими підрозділами, розігнала купку незадоволених та навела громадський порядок у місті. Так, розігнали — на концерті у кобзона: ми знищили колону цього підрозділу в кількості сорока машин в Кутузівці. Вони везли з собою службових собак, спецзасоби, парадну форму…

Згодом я отримав команду закріпитися на вигідних рубежах та висотах навколо Харкова. В ніч на 28 лютого вийшли на околиці міста та організували його оборону”, – розповів Захисник Харківщини про перші дні повномасштабного вторгнення.

Ворог просто тікав, не чинячи особливого опору

Далі 92 ОМБр розмістилася по зовнішньому периметру Харкова – в тому числі воїни були й на Київській трасі, з боку Пісочина, куди ворог не дійшов. Один із підрозділів Федосенко відправив у напрямку на Чугуїв та Малинівку, щоб не дати армії противника обійти Харків праворуч. Уже пізніше були тяжкі бої за Малу Рогань та Вільхівку.

Ще згодом – Старий Салтів, Тернова та інші населені пункти “по дорозі”.

“Так дійшли практично до державного кордону України. На все це у нас пішло близько місяця”, – оцінив командир, а на запитання, “як поводився ворог”, відповів коротко. – Він просто тікав, не чинячи особливого опору”.

Дійшовши на одному із напрямків практично до держкордону, 92 ОМБр продовжила звільняти північ Харківської області.

“Малими силами спільно з підрозділами ТрО, Нацгвардії та ДФТГ почали контрнаступ на напрямку Циркунів, Великих Проходів. Три рази планували операцію зі звільнення Кутузівки. Тоді вже було важко, оскільки підрозділи були виснажені. Закріпитися вийшло лише з четвертого разу. Після цього з лівого флангу Циркунів силами 22-го окремого мотопіхотного батальйону просунулися у напрямку Руських Тишок та взяли у півкільце противника, який був вимушений під нашим натиском відійти зі своїх позицій. Потім оборону на цій ділянці передали тероборонцям та правоохоронцям та почали готувати операцію зі звільнення територій у напрямку в бік Шевченкового”, – поділився комбриг.

“Кількість спаленої нами техніки перевалило за 2000”

Під час осіннього контрнаступу 92 ОМБр знову опинилася на вістрі – воїни бригади рухалися на напрямку основного удару.

“Стояло завдання на максимальній швидкості просуватися вперед та сковувати на собі сили противника, не даючи йому зайняти оборону та, відповідно, надати можливість сусіднім підрозділам справа та зліва закріплятися на рубежах”, – розповів Павло Федосенко.

За його словами, спочатку окупанти намагалися чинити опір, але коли зрозуміли, що їх обходять з усіх боків, почали кидати все і здаватися в полон. За підрахунками комбрига, полонених ворогів набралося понад дві сотні. Також захопили чимало трофейної техніки. Проте точну кількість Федосенко назвати відмовився. При цьому зазначив, що багато чого довелося знищити.

” З впевненістю можу сказати, що число спаленої нами техніки перевалило за дві тисячі одиниць”, – поділився Герой України.

Потрібні протитанкові засоби та боєприпаси

Наразі, за словами командира 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, росіяни дещо змінили свою тактику. Вони вже не пересуваються колонами та бояться залітати за лінію фронту літаками. Ситуацію в нинішній зоні відповідальності бригади Павло Федосенко назвав складною, але цілком контрольованою.

“Втримаємося! Все буде добре! Ми постійно аналізуємо зміни у тактиці росіян як на нашому напрямку, так і на інших ділянках фронту, робимо висновки та вчасно реагуємо на будь-які зміни”, – запевнив командир.

Він також повідомив, що набагато більше, ніж іноземних танків, бригада потребує боєприпасів.

“Танки у нас є — ми достатньо натрофеїли під час контрнаступу. Але ми вкрай потребуємо протитанкових засобів та боєприпасів”, – сказав Федосенко.

Оцінюючи перебіг бойових дій, він наголосив, що активна фаза війни ще попереду, але перемога буде за Україною. А також запевнив мешканців Харківщини, що росіяни не наступатимуть на регіон: “Поки ми тут, ворог не зважиться на цей крок! Ми мусимо об’єднатися та триматися, зчепивши зуби, як би складно не було! Перемога буде за нами! Збройні сили України і, зокрема моя бригада зробить для цього все можливе і неможливе!”