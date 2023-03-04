Танки у нас есть — натрофеили, нужны боеприпасы — командир харьковской 92 ОМБр

В интервью корреспонденту «АрміяInform» командир 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко рассказал о ситуации на фронте, первом дне вторжения РФ, обороне Харькова и осеннем контрнаступлении.

Герой Украины Павел Федосенко признался, что первой его реакцией на информацию о пересечении армией врага границы стала тревога за родных и своих воинов.

«Почувствовал всю тяжесть ответственности за личный состав, поскольку понимал, что многие не вернутся с поля боя. Переживал, чтобы бойцы устояли, удержались, не дали противнику обойти нашу оборону с флангов, продвинуться в глубь Украины», — вспоминает свои эмоции командир.

Росгвардия «разогнала кучку недовольных» на концерте у Кобзона

24 февраля 2022 года наступление РФ на Харьковщину началось с ракетного удара по части в Чугуеве, где дислоцируется 92 ОМБр, а также — Чугуевскому аэродрому. Уже после этого начали движение колонны российской бронетехники.

«Я собрал руководящий состав на командном пункте, выслушал доклады командиров батальонов. В свою очередь доложил об обстановке высшему руководству и получил команду открыть огонь по оккупантам на поражение, держать оборону занятых позиций, удержать аэродром в Чугуеве, чтобы предотвратить высадку воздушного десанта. Первые два дня вели бои на этих направлениях – нами были сформированы мобильно-огневые группы, которые маневрировали между колоннами противника и наносили со всех сторон огневое поражение, уничтожая вражескую бронированную технику. Россияне не ожидали такой «встречи», растерялись, поэтому потеряли руководство подразделениями. Они действительно ожидали, что никакого сопротивления здесь не встретят. В попавших нам в руки документах было поэтапно расписано – зайти, захватить населенный пункт, закрепиться, обойти Харьков. Дальше речь шла уже о том, чтобы шедшая за основными боевыми подразделениями росгвардия разогнала кучку недовольных и навела общественный порядок в городе. Да, разогнали – на концерте у кобзона: мы уничтожили колонну этого подразделения в количестве сорока машин в Кутузовке. Они везли с собой служебных собак, спецсредства, парадную форму…

Позже я получил команду закрепиться на выгодных рубежах и высотах вокруг Харькова. В ночь на 28 февраля вышли на окраины города и организовали его оборону», — рассказал о первых днях полномасштабного вторжения Защитник Харьковщины.

Враг просто убегал, не оказывая особого сопротивления

Дальше 92 ОМБр разместилась по внешнему периметру Харькова — в том числе воины были и на Киевской трассе, со стороны Песочина, куда враг не дошел. Одно из подразделений Федосенко отправил в направлении на Чугуев и Малиновку, чтобы не дать армии противника обойти Харьков справа. Уже позже были тяжелые бои за Малую Рогань и Ольховку.

Позже — Старый Салтов, Терновую и другие населенные пункты «по пути».

«Так дошли практически до государственной границы Украины. На все это у нас ушло около месяца», — оценил командир, а на вопрос, «как вел себя враг», ответил коротко. — Он просто убегал, не оказывая особого сопротивления».

Дойдя на одном из направлений практически до госграницы, 92 ОМБр продолжила освобождать север Харьковской области.

«Малыми силами совместно с подразделениями ТрО, Нацгвардии и ДФТГ начали контрнаступление на направлении Циркунов, Больших Проходов. Три раза планировали операцию по освобождению Кутузовки. Тогда уже было тяжело, поскольку подразделения были истощены. Закрепиться удалось только в четвертый раз. После этого с левого фланга Циркунов силами 22-го отдельного мотопехотного батальона продвинулись в направлении Русских Тишков и взяли в полукольцо противника, вынужденного под нашим давлением отойти со своих позиций. В дальнейшем оборону на этом участке передали теробороновцам и стражам порядка и начали готовить операцию по освобождению территорий направления в сторону Шевченково».

«Число сожженной нами техники перевалило за 2000»

Во время осеннего контрнаступления 92 ОМБр вновь оказалась на острие — воины бригады двигались на направлении основного удара.

«Стояла задача на максимальной скорости продвигаться вперед и сковывать силы противника, не давая ему занять оборону и, соответственно, предоставить возможность соседним подразделениям справа и слева закрепляться на рубежах», — рассказал Павел Федосенко.

По его словам, сначала оккупанты пытались оказывать сопротивление, но, когда поняли, что их обходят со всех сторон, начали бросать все и сдаваться в плен. По подсчегам комбрига, пленных врагов набралось более двух сотен. Также захватили немало трофейной техники. Однако точное количество Федосенко назвать отказался. При этом отметил, что многое пришлось уничтожить.

«С уверенностью могу сказать, что число сожженной нами техники перевалило за две тысячи единиц», — поделился Герой Украины.

Нужны противотанковые средства и боеприпасы

Сейчас, по словам командира 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, россияне несколько изменили свою тактику. Они уже не передвигаются колоннами и боятся залетать за линию фронта самолетами. Ситуацию в нынешней зоне ответственности бригады Павел Федосенко назвал сложной, но полностью контролируемой.

«Удержимся! Все будет хорошо! Мы постоянно анализируем изменения в тактике россиян как на нашем направлении, так и на других участках фронта, делаем выводы и реагируем на любые изменения», — заверил командир.

Он также сообщил, что гораздо больше, чем в иностранных танках, в бригаде нуждаются в боеприпасах.

«Танки у нас есть – мы достаточно натрофеили во время контрнаступления. Но мы крайне нуждаемся в противотанковых средствах и боеприпасах», — сказал Федосенко.

Оценивая ход боевых действий, он отметил, что активная фаза войны еще впереди, но победа будет за Украиной. А также заверил жителей Харьковщины, что россияне не станут наступать на регион: «Пока мы здесь, враг не решится на этот шаг! Мы должны объединиться и держаться, сцепив зубы, как бы сложно ни было! Победа будет за нами! Вооруженные силы Украины и, в частности, моя бригада сделает для этого все возможное и невозможное!»