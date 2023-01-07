«Наступил хаос» — комбриг 92 ОМБр рассказал о контрнаступлении на Харьковщине

Герой Украины, легендарный командующий 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко поделился воспоминаниями о событиях осени 2022 года, благодаря которым оккупантов почти полностью выбили из Харьковской области.

Видеоинтервью Федосенко опубликовали на странице 92 ОМБр в facebook. Практически основное, что не раз повторял комбриг о контрнаступлении, — определяется словом «скорость». Прорваться быстро, не ввязываться в затяжные бои в населенных пунктах, а обходить их. И практически не спать. Именно таков «рецепт» молниеносной очистки от оккупантов огромных территорий Харьковской области.

«Основная наша задача была – это прорвать оборону противника на определенном рубеже. Я определил подразделения – 1-й и 3-й батальоны. Это были штурмовые батальоны, которые были должны на максимальных скоростях продвигаться вперед, соответственно, сковывать максимальное количество противника на себя, сеять панику у противника. Тем самым дать другим бригадам двигаться с нами вровень по флангам. Обходить населенные пункты, стараться не вступать в бой в населенных пунктах, не завязываться», — вспоминает Федосенко.

Скорость, с которой двигались воины 92 ОМБр, можно оценить хотя бы по такому эпизоду: в какой-то момент артиллеристам пришлось вступить в стрелецкий бой — непосредственно с противником, не успевшим покинуть позиции.

«Когда мне доложили, что подразделения артиллерии вступили в стрелецкий бой, я сначала не понял. А потом понял, что артиллерия идет так быстро моя и с такой скоростью, что пехота противника не успевает убегать из окопов. И артиллеристы мои уже начали драться стрелковым оружием. Тогда я сказал: «Стой, не спешим. Потому что мы начнем скоро прямой наводкой из артиллерии танки уничтожать», — улыбается комбриг.

Достигалась такая скорость в том числе благодаря сверхнапряжению всех имеющихся ресурсов человеческого организма. По словам Федосенко, за время контрнаступления воины бригады практически не спали.

«По часу, по полтора за столом перекимарил. Потому что очень большое было напряжение, и очень большая ответственность», — объяснил Федосенко.

При этом он считает: российские военные думали, что противник не преодолеет их первую линию обороны. А когда это произошло — в рядах врага произошел хаос

«У них все посыпалось, они уже не понимали, потому что начали разбегаться в разные стороны. Потому что потерялось у них основное – это управление подразделениями. Наступил хаос, руководства не было, некому было ими управлять, поэтому просто драпали», — описывает события Герой Украины.

Прорвав оборону российской армии, харьковская 92 ОМБр обошла Шевченково, где враг хорошо закрепился, и на всех парах поспешила в Купянск.

«У меня во втором эшелоне шел 22-й батальон, который получил задание блокировать, зайти и зачистить населенный пункт, который был в тылу наших войск, — отметил Федосенко. — Первый батальон занял район Купянска. Сразу получил задачу блокировать Купянск и двигаться дальше. После чего зашли мои подразделения стрелецких батальонов, начали зачистку населенного пункта Купянск. А остальные подразделения, не останавливаясь, начали продвигаться дальше – к государственной границе».

До госграницы комбриг дошел лично — вместе со своим 3-м батальоном, в одной колонне.

«Мы близко к границе не подходили. Стали на расстоянии до двух километров до государственной границы. Посмотрели населенный пункт, подняли флаг Украины, выдохнули», — вспоминает Павел Федосенко.

Ошеломительный успел контрнаступления он объяснил тремя факторами: профессионализмом и мотивацией личного состава, тем, что Силы обороны находятся на своей земле, а также — качественным планированием. Операцию комбриг назвал «отточенной до мельчайших подробностей».

«Я горжусь каждым своим воином. Для меня честь драться плечо к плечу с ними, — подытожил Герой Украины. — Память о тех пацанах, о тех воинах, о тех героях, которые пали смертью храбрых в боях за Харьковщину, никогда не будет забыта. Закончится война – мы пройдем по каждому населенному пункту, по каждому кустику, по каждой дороге, где погибли наши пацаны, отдадим дань уважения. Бригада и весь личный состав всегда будут помнить своих героев».