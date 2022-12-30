Live
  • Суббота 31.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.95
    • 🟢

Как бойцы Kraken и 92-й ОМБр выбивали врага из поселка на Луганщине (видео)

Происшествия 21:18   30.12.2022
Елена Нагорная
Как бойцы Kraken и 92-й ОМБр выбивали врага из поселка на Луганщине (видео)

Харьковское спецподразделение ГУР Минобороны Kraken опубликовало видео штурма поселка Новоселовское Луганской области, который сейчас контролируется украинской армией.

«Силами штурмовых групп подразделения, при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения Kraken и сил 92-й ОМБр был осуществлен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области», — говорится в сообщении.

Как пишут бойцы, в ходе штурма они выбили врага из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен.

Как сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, захватчики уничтожили значительную часть Новоселовского.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:42
Синегубов рассказал о ситуации со светом на Харьковщине после ударов россиян
20:05
Жильцы 1260 домов Харькова могут встретить Новый год без тепла из-за атаки РФ
19:29
Главная патрульная Харьковщины: о задачах в войну и нашествии пьяных водителей
18:53
Армия РФ пытается улучшить положение на Купянском направлении — Генштаб
18:36
Работа транспорта в Харькове 31 декабря и 1 января. Подробности

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Как бойцы Kraken и 92-й ОМБр выбивали врага из поселка на Луганщине (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 21:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское спецподразделение ГУР Минобороны Kraken опубликовало видео штурма поселка Новоселовское Луганской области, который сейчас контролируется украинской армией.".