Как бойцы Kraken и 92-й ОМБр выбивали врага из поселка на Луганщине (видео)
Харьковское спецподразделение ГУР Минобороны Kraken опубликовало видео штурма поселка Новоселовское Луганской области, который сейчас контролируется украинской армией.
«Силами штурмовых групп подразделения, при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения Kraken и сил 92-й ОМБр был осуществлен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области», — говорится в сообщении.
Как пишут бойцы, в ходе штурма они выбили врага из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен.
Как сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, захватчики уничтожили значительную часть Новоселовского.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 21:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское спецподразделение ГУР Минобороны Kraken опубликовало видео штурма поселка Новоселовское Луганской области, который сейчас контролируется украинской армией.".