Live
  • Субота 31.12.2022
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.95
    • 🟢

Як бійці Kraken і 92-ї ОМБр вибивали ворога із селища на Луганщині (відео)

Події 21:18   30.12.2022
Олена Нагорна
Як бійці Kraken і 92-ї ОМБр вибивали ворога із селища на Луганщині (відео)

Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken опублікував відео штурму селища Новоселівське Луганської області, яке зараз контролюється українською армією.

“Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу Kraken та сил 92-ї ОМБр було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області”, – йдеться у повідомленні.

Як пишуть бійці, під час штурму вони вибили ворога з населеного пункту, супротивник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частина окупантів була взята в полон.

Як повідомляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, загарбники знищили значну частину Новоселівського.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:42
Синєгубов розповів про ситуацію зі світлом на Харківщині після ударів росіян
20:05
Мешканці 1260 домів Харкова можуть зустріти Новий рік без тепла через атаку РФ
19:29
Головна патрульна Харківщини: про задачі під час війни і нашестя п’яних водіїв
18:53
Армія РФ намагається покращити положення на Куп’янському напрямку – Генштаб
18:36
Робота транспорту в Харкові 31 грудня та 1 січня. Подробиці

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Як бійці Kraken і 92-ї ОМБр вибивали ворога із селища на Луганщині (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 21:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken опублікував відео штурму селища Новоселівське Луганської області, яке зараз контролюється українською армією.".