Як бійці Kraken і 92-ї ОМБр вибивали ворога із селища на Луганщині (відео)

Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken опублікував відео штурму селища Новоселівське Луганської області, яке зараз контролюється українською армією.

“Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу Kraken та сил 92-ї ОМБр було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області”, – йдеться у повідомленні.

Як пишуть бійці, під час штурму вони вибили ворога з населеного пункту, супротивник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частина окупантів була взята в полон.

Як повідомляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, загарбники знищили значну частину Новоселівського.