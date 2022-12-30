Як бійці Kraken і 92-ї ОМБр вибивали ворога із селища на Луганщині (відео)
Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken опублікував відео штурму селища Новоселівське Луганської області, яке зараз контролюється українською армією.
“Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу Kraken та сил 92-ї ОМБр було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області”, – йдеться у повідомленні.
Як пишуть бійці, під час штурму вони вибили ворога з населеного пункту, супротивник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частина окупантів була взята в полон.
Як повідомляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, загарбники знищили значну частину Новоселівського.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Як бійці Kraken і 92-ї ОМБр вибивали ворога із селища на Луганщині (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 21:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken опублікував відео штурму селища Новоселівське Луганської області, яке зараз контролюється українською армією.".