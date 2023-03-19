Пришел защищать Харьков 24 февраля с гипсом на ноге — история воина 92 ОМБр

Военнослужащий 92 ОМБр Денис рассказал о начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, битве за Малую Рогань и контрнаступлении. А также — о самом ужасном дне войны, когда он потерял брата и двух близких друзей.

Короткое интервью с защитником Украины опубликовали на странице харьковской 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в facebook.

К войне Денис был готов — по крайней мере, рюкзак со всем необходимым собрал еще за две недели до начала полномасштабного вторжения. Но было одно «но» — незадолго до 24 февраля 2022 года мужчина поломал ногу.

«Звонок моего друга… Где-то в 5:20 или 5:30 он меня разбудил и говорит: «Началось». На тот момент у меня была сломана нога, я был с гипсом 24 февраля. Но я приспособился ездить на машине с гипсом. Я сел на машину, поехал за своей сумкой… Я уже видел, людей много убегающих гражданских. Я взял свой рюкзак и уехал на оборону города Харькова. Я как приехал на базу, снял сразу гипс, замотал ногу эластичным бинтом, одел берцы – и погнал», — вспоминает воин 92 ОМБр.

Со своей бригадой Денис участвовал в операции по освобождению Малой Рогани и контрнаступлении Сил обороны на Харьковщине.

Говоря об освобождении территории области от захватчиков, в первую очередь вспоминает людей, которые встречали ВСУ с флагами Украины и несли защитникам нехитрые угощения — но от всей души.

«Они были полгода в оккупации, у них, в общем, практически ничего не было. Они выносили пирожки, воду… Наворачивались слезы радости, потому что это наши люди, которые нас ждали. Мы делаем то, что должно. Это наши территории, наши люди, мы ни на кого не нападали и будем делать все, что в наших силах, чтобы освободить всю территорию независимой Украины», — поделился Денис.

Безусловно, тяжелых воспоминаний за минувший год у воина — не меньше. Самое ужасное — гибель близких людей, произошедшая у него прямо на глазах.

«Самый ужасный день – это когда по зданию, в котором мы находились, прилетел «Калибр». Там я потерял своего брата и еще двух лучших друзей. Один друг умер возле меня, на глазах, в метре от меня. А другой погиб уже, не приходя в сознание, в больнице», — поделился военнослужащий.

Он отметил: многие военные вернутся с войны уже не такими, какими они были, и гражданским, и власти нужно быть к этому готовыми. Впрочем, сам Денис пока на «после войны» строит вполне обычные планы.

«После победы самое желанное, пожалуй, – это поехать на рыбалку. Я люблю рыбалку карповую. Там, суток на три поехать со своими ребятами отдохнуть», — говорит он. А, вспомнив свою «мирную» профессию приглашает: «Если что, после войны приходите – я сделаю вам очень крутую мебель».