Харьковский БТР форсирует реку: Мельник показал видео с фронта
Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник опубликовал видео, как разработанный в Харькове БТР-4 удачно преодолевает реку.
«Никакие препятствия не остановят наши силы обороны на пути к уничтожению оккупантов», — прокомментировал Мельник.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 13:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник опубликовал видео, как разработанный в Харькове БТР-4 удачно преодолевает реку.".