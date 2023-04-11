Харьковский БТР форсирует реку: Мельник показал видео с фронта

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник опубликовал видео, как разработанный в Харькове БТР-4 удачно преодолевает реку.

«Никакие препятствия не остановят наши силы обороны на пути к уничтожению оккупантов», — прокомментировал Мельник.