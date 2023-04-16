На Харьковщине на Пасху пограничники сбили российский беспилотник (фото)

Воины приземлили Shahed, когда тот пересек границу на Харьковщине, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Вражеский дрон пересек границу и летел вглубь Украины. Однако его полет длился недолго. Пограничники превратили БПЛА в кучу хлама, метко попав в него из автоматического оружия», — сообщили военные.

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