На Харьковщине на Пасху пограничники сбили российский беспилотник (фото)
Воины приземлили Shahed, когда тот пересек границу на Харьковщине, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
«Вражеский дрон пересек границу и летел вглубь Украины. Однако его полет длился недолго. Пограничники превратили БПЛА в кучу хлама, метко попав в него из автоматического оружия», — сообщили военные.
Читайте также: Какие системы ПВО сейчас есть на Харьковщине и как охотятся на дроны Shahed
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине на Пасху пограничники сбили российский беспилотник (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2023 в 14:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины приземлили Shahed, когда тот пересек границу на Харьковщине, сообщила Государственная пограничная служба Украины.".