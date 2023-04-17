Дрон харьковской ТрО уничтожил вражеский комплекс наблюдения «Муром-П» (видео)
113-я отдельная бригада территориальной обороны Харькова показала, как их дрон уничтожил вражеский комплекс видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П», с помощью которого оккупанты следили за перемещением ВСУ.
Видео защитники опубликовали на своей Facebook-странице.
«Одним оком Мордора стало меньше», — сообщили военные.
Как отметили в харьковской ТрО, дрон сделан собственноручно. Создать самодельный беспилотник защитникам помогли волонтеры из Харькова.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 14:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "113-я отдельная бригада территориальной обороны Харькова показала, как их дрон уничтожил вражеский комплекс видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П», с помощью которого оккупанты следили за перемещением ВСУ.".