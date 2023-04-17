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Дрон харьковской ТрО уничтожил вражеский комплекс наблюдения «Муром-П» (видео)

Общество 14:07   17.04.2023
Виктория Яковенко
Дрон харьковской ТрО уничтожил вражеский комплекс наблюдения «Муром-П» (видео)

113-я отдельная бригада территориальной обороны Харькова показала, как их дрон уничтожил вражеский комплекс видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П», с помощью которого оккупанты следили за перемещением ВСУ.

Видео защитники опубликовали на своей Facebook-странице.

«Одним оком Мордора стало меньше», — сообщили военные.

Как отметили в харьковской ТрО, дрон сделан собственноручно. Создать самодельный беспилотник защитникам помогли волонтеры из Харькова.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 14:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "113-я отдельная бригада территориальной обороны Харькова показала, как их дрон уничтожил вражеский комплекс видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П», с помощью которого оккупанты следили за перемещением ВСУ.".