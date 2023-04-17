Дрон харьковской ТрО уничтожил вражеский комплекс наблюдения «Муром-П» (видео)

113-я отдельная бригада территориальной обороны Харькова показала, как их дрон уничтожил вражеский комплекс видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П», с помощью которого оккупанты следили за перемещением ВСУ.

Видео защитники опубликовали на своей Facebook-странице.

«Одним оком Мордора стало меньше», — сообщили военные.

Как отметили в харьковской ТрО, дрон сделан собственноручно. Создать самодельный беспилотник защитникам помогли волонтеры из Харькова.