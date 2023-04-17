Бойцы харьковской терробороны спасли сову в районе Бахмута (видео)

Воины харьковской 127-й отдельной бригады сил ТрО в окрестностях Бахмута спасли сову.

Видео спасения птицы опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Взяли прибор ночного видения», – комментируют теробороновцы.

Защитники рассказали, что птичка висела на дереве. Сова запуталась и не могла улететь. Теробороновцы распутали и освободили птицу.