Бойцы харьковской терробороны спасли сову в районе Бахмута (видео)
Воины харьковской 127-й отдельной бригады сил ТрО в окрестностях Бахмута спасли сову.
Видео спасения птицы опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
«Взяли прибор ночного видения», – комментируют теробороновцы.
Защитники рассказали, что птичка висела на дереве. Сова запуталась и не могла улететь. Теробороновцы распутали и освободили птицу.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 15:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины харьковской 127-й отдельной бригады сил ТрО в окрестностях Бахмута спасли сову.".