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Бойцы харьковской терробороны спасли сову в районе Бахмута (видео)

Общество 15:22   17.04.2023
Виктория Яковенко
Бойцы харьковской терробороны спасли сову в районе Бахмута (видео)

Воины харьковской 127-й отдельной бригады сил ТрО в окрестностях Бахмута спасли сову.

Видео спасения птицы опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Взяли прибор ночного видения», – комментируют теробороновцы.

Защитники рассказали, что птичка висела на дереве. Сова запуталась и не могла улететь. Теробороновцы распутали и освободили птицу.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 15:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины харьковской 127-й отдельной бригады сил ТрО в окрестностях Бахмута спасли сову.".