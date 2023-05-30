Три дні рятували пташеня ворони з вентиляції метро у Харкові (відео)

Про те, що пташеня ворони потрапило в біду, повідомили харків’яни, коли побачили, що над вентиляцією метро кружляють його батьки.

«Сьогодні третій день, як разом із працівниками метрополітену та мешканцями двора ми рятували пташеня ворони з вентиляції метрополітену. Волонтери «Порятунку тварин Харків» попросили працівників метрополітену долучитися, бо без їхньої допомоги дістати пташеня було нереально», – розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».

Сьогодні працівникам вдалося відкрити шахту. Але пташеня сиділо так високо, що дістати його власними зусиллями було дуже складно.

Тож рятувальники зловили маленьке вороненя за допомогою сачка і випустили у небо. Вікторія, яка дбає про нього у дворі, каже, що малюк вже возз’єднався зі своєю родиною.