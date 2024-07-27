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Угрожали отключить газ и продавали бумажки: на Харьковщине попались «печники»

Общество 13:58   27.07.2024
Оксана Горун
Угрожали отключить газ и продавали бумажки: на Харьковщине попались «печники»

Нацполиция сообщила, что разоблачила мошенническую схему, на которую «повелось» более сотни людей на Харьковщине.

 Обманывали жителей области псевдо-печники. Вначале убеждали людей, что им срочно нужны акты проверки вентиляционных каналов, а затем продавали «бумажки», не проводя никаких проверок.

«В целях совершения мошеннических действий в 2020 году было создано фиктивное общество с ограниченной ответственностью. В августе 2023 указанное общество возглавила 56-летняя жительница города Харьков. Установлено, что злоумышленница производила фиктивные акты проверок прочистки дымовых и вентиляционных каналов. Также хранила и использовала печать предприятия для изготовления указанных актов и поддельных удостоверений печника-чистильщика», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Помимо руководительницы «печной компании», обманом граждан занимались несколько сотрудников. 30-летний мужчина учил «печников» как продавать людям якобы акты проверок, а также вручал им сами поддельные документы. Чтобы жители Харьковщины активнее соглашались платить за фиктивные проверки, их запугивали.

«Для устрашения граждан и получения клиентов участники группы расклеивали и раскладывали по почтовым ящикам объявления, в которых они угрожали отключением газоснабжения тем, кто не получит «акт печника», — проинформировали в полиции.

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Роли «печников», по версии следствия, исполняли мужчины 36, 39, 41 и 44 лет. Они ходили по квартирам жителей Лозовского района. Никаких реальных проверок или прочистки вентканалов «печники», конечно, не проводили. Просто меняли поддельные акты на деньги — сумма за один колебалась от 200 до 600 гривен.

Таким образом, по оценкам полиции, обманули около сотни людей. Вскрыв мошенническую схему, сотрудники уголовного розыска провели обыски в домах и автомобилях ее участников (в Харькове и Мерефе). В результате обнаружили и изъяли бланки поддельных актов, фиктивные удостоверения, деньги, документы и печать предприятия.

Всем «печникам» и их руководительнице сообщили о подозрении в мошенничестве.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 13:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацполиция сообщила, что разоблачила мошенническую схему, на которую «повелось» более сотни людей на Харьковщине".