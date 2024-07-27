Погрожували відключити газ, продаючи папірці: на Харківщині попалися “пічники”

Нацполіція повідомила, що викрила шахрайську схему, на яку “повелася” понад сотня людей на Харківщині.

Обманювали мешканців області псевдопічники. Спочатку переконували людей, що їм терміново потрібні акти перевірки вентиляційних каналів, а потім продавали папірці, не проводячи жодних перевірок.

“З метою вчинення шахрайських дій у 2020 році було створено фіктивне товариство з обмеженою відповідальністю. У серпні 2023 року вказане товариство очолила 56-річна мешканка міста Харків. Встановлено, що зловмисниця виготовляла фіктивні акти перевірок прочищення димових та вентиляційних каналів. Також зберігала та використовувала печатку підприємства для виготовлення зазначених актів та підроблених посвідчень “пічника-чистильника“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім керівниці “пічної компанії”, обманом громадян займалися кілька співробітників. 30-річний чоловік вчив “пічників” як продавати людям нібито акти перевірок, а також вручав їм підроблені документи. Щоб мешканці Харківщини активніше погоджувалися платити за фіктивні перевірки, їх лякали.

“Для залякування громадян та отримання клієнтів учасники групи розклеювали та розкладали по поштових ящиках оголошення, в яких вони погрожували відключенням газопостачання тим, хто не отримає “акт пічника”, – поінформували в поліції.

Ролі “пічників”, за версією слідства, виконували чоловіки 36, 39, 41 та 44 років. Вони ходили по квартирах мешканців Лозівського району. Жодних реальних перевірок чи прочищення вентканалів “пічники”, звичайно, не проводили. Просто обмінювали підроблені акти на гроші – вартість одного коливалася від 200 до 600 гривень.

Таким чином, за оцінками поліції, ошукали близько сотні людей. Розкривши шахрайську схему, співробітники карного розшуку провели обшуки в будинках та автомобілях її учасників (у Харкові та Мерефі). У результаті виявили та вилучили бланки підроблених актів, фіктивні посвідчення, гроші, документи та печатку підприємства.

Всім “пічникам” та їхній керівниці повідомили про підозру в шахрайстві.