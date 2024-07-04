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«Продавав» генератор: у Харкові інтернет-шахрай обдурив 14 людей

Суспільство 12:16   04.07.2024
Вікторія Яковенко
«Продавав» генератор: у Харкові інтернет-шахрай обдурив 14 людей Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці викрили у Харкові шахрая, який ошукав жителів на «продажі» генератора.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 38-річний чоловік на одному із інтернет-сайтів розмістив фейкове оголошення про продаж генератора. За товар люди мали скинути передоплату, однак коли фігурант отримував гроші, то припиняв спілкування.

За місяць чоловік ошукав щонайменше чотирнадцять людей на близько 13 тисяч гривень. На одержані гроші він купив мобільний телефон, з’ясували поліцейські.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 12:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові шахрая, який ошукав жителів на «продажі» генератора.".